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«Попали в точку» выплаты семьям с детьми в коронавирус, заявил Путин

19:26 16.07.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент особо отметил также увеличение пособий по безработице, списание налоговых платежей и другое. Меры поддержки в кризис он назвал беспрецедентными.

Попали в точку выплаты семьям с детьми в коронавирус, заявил Путин
Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции заседание по бюджету

Президент России Владимир Путин заявил, что принятые в России меры по борьбе с кризисом, вызванным эпидемией коронавируса, «попали в точку».

-Судя по всему, мы в нужные точки все-таки попали… Не без проблем, не без срывов, но все-таки в нужные точки попали, — сказал глава государства.

Президент особо отметил прямые выплаты семьям с детьми, увеличение пособий по безработице, списание налоговых платежей и другое.

-Объемы, охват, масштабы поддержки граждан, бизнеса во время эпидемии стали для нашей страны, безусловно, беспрецедентными, — констатировал президент на совещании по бюджету 16 июля.

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