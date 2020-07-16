«Попали в точку» выплаты семьям с детьми в коронавирус, заявил Путин

Президент особо отметил также увеличение пособий по безработице, списание налоговых платежей и другое. Меры поддержки в кризис он назвал беспрецедентными.

Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции заседание по бюджету

Президент России Владимир Путин заявил, что принятые в России меры по борьбе с кризисом, вызванным эпидемией коронавируса, «попали в точку».

-Судя по всему, мы в нужные точки все-таки попали… Не без проблем, не без срывов, но все-таки в нужные точки попали, — сказал глава государства.

Президент особо отметил прямые выплаты семьям с детьми, увеличение пособий по безработице, списание налоговых платежей и другое.

-Объемы, охват, масштабы поддержки граждан, бизнеса во время эпидемии стали для нашей страны, безусловно, беспрецедентными, — констатировал президент на совещании по бюджету 16 июля.