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Взяток берут в коронавирус на 60% больше. Коррупция выросла в Новосибирской области

20:28 16.07.2020 Фото: pixabay.com
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В прокуратуре региона уточнили, что значительная доля взяток приходится на сотрудников ФСИН, за пронос на территорию колоний запрещенных предметов, а также на преподавателей.

Взяток берут в коронавирус на 60% больше. Коррупция выросла в Новосибирской области
В Новосибирской области за полгода почти на треть выросло число коррупционных преступлений

Прокуратура Новосибирской области зафиксировала рост коррупционных преступлений на 30% за первое полугодие этого года. Количество взяток увеличилось на 60%, значительная доля приходится на сотрудников ГУ ФСИН России, которые получают вознаграждение за пронос на территорию колоний запрещенных предметов. Об этом сообщил журналистам в четверг в пресс-центре ТАСС начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона Павел Илык.

«Преступлений коррупционной направленности у нас зарегистрировано на 30% больше, несмотря на имеющиеся ограничения по коронавирусной инфекции, 291 преступление. Взяток за 6 месяцев зарегистрировано на 60% больше, 60. Причем этот процент связан со взяткополучателями, 43 таких факта правоохранительными органами было выявлено», — сказал Илык.

Он добавил, что в основном взяточниками являются сотрудники правоохранительных органов. «В большем количестве это сотрудники ГУ ФСИН, которые берут взятки за незаконные действия, связанные с проносом на территорию колонии тех или иных запрещенных предметов, также у нас активно стали выявлять преступления, связанные со взятками, которые дают преподавателям. [Но] в основном, это правоохранители, процентов на 90%», — уточнил Павел Илык.

В свою очередь начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры области Виталий Чернов добавил, что по итогам первых шести месяцев 2020 года выявлено 25 тыс. преступлений, рост составил 1,4%. По его словам, значительно меньше, на 14%, зарегистрировано особо тяжких преступлений.

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