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Цена строительства новой бани в Бердске за 15 млн рублей увеличилась в разы, а сроки открытия перенесены из-за коронавируса

13:45 17.07.2020, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Проектно-сметная документация готова. Аукцион будет проведен в августе, рассказала вице-мэр по экономическому развитию Жанна Шурова.

Цена строительства новой бани в Бердске за 15 млн рублей увеличилась в разы, а сроки открытия перенесены из за коронавируса
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Место для новой городской бани выбрали на ул. Суворова, 8 где когда-то стоял цыганский барак. На сегодняшний день проектно-сметная документация готова. Строительство бани производится за счет бюджетных денег Бердска.

Об увеличении цены данного объекта рассказала на оперативном штабе вице-мэр Бердска по экономическому развитию и социальной политики Жанна Шурова.

— Мы получили положительное заключение проектно-сметной документации. Цена существенно увеличилась с учетом всех требований, которые мы выдвигали, то есть доступность для инвалидов по местам. Сейчас мы этот вопрос рассматриваем, будем утверждать. Позже будем готовы озвучить цену. Мы хотели открыть данный социальный объект ко Дню города, но в условиях пандемии не можем этого сделать. Не хотелось бы откладывать это на 2021 год, так как понимаем всю проблематику вопроса, поэтому в августе аукцион с учетом всех требований будет запущен и проведен. Баня находится в муниципальной собственности. Заказчиком работ выступает администрация Бердска. Техническим заказчиком является учреждение управления капитального строительства, — прокомментировала Жанна Шурова 17 июля.

Напомним, что ранее в проекте условно была прописана сумма строительства — 15 млн рублей.

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