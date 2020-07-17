Эффективные против коронавируса продукты назвали ученые

Ученые уверены, что содержащиеся в капусте антиоксиданты усиливают защитные свойства организма и препятствуют протеканию коронавируса в тяжелой форме.

Авторы исследования обнаружили, что от коронавирусной инфекции помогут защититься квашеная капуста, кимчи и кисломолочные продукты

Группа ученых из Университета Монпелье во Франции нашла взаимосвязь между рационом и смертностью от коронавируса. По их мнению, употребление некоторых продуктов помогут в борьбе с болезнью.

Авторы исследования обнаружили, что от коронавирусной инфекции помогут защититься квашеная капуста, кимчи и кисломолочные продукты.

Содержащиеся в них вещества создают в организме некий барьер, препятствующий проникновению вирусов.

Так, например, в меню жителей Германии и Южной Кореи регулярно присутствуют квашеная капуста и кимчи — блюдо на основе ферментированных овощей. И смертность в этих странах от COVID-19 была относительно низкой.

Ученые уверены, что содержащиеся в капусте антиоксиданты усиливают защитные свойства организма и препятствуют протеканию коронавируса в тяжелой форме.

Кроме того, низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции наблюдается в Греции, Болгарии и Турции, где большой популярностью у населения пользуется йогурт. Этот кисломолочный продукт тоже содержит антиоксиданты, но в меньшем количестве, чем квашеная капуста.

Источник: newkuban.ru