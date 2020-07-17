С декольте и на каблуках — значит, без мужика. Как одеваются одинокие женщины

Одинокие женщины впадают из одной в другую крайности. Кто-то ходит совсем монашкой, кто-то хочет показать всё и сразу. Зависит от эмоционального состояния. Платье и макияж — у женщин в активном поиске, считает стилист.

Изящные платья волнуют мужчин

В группе «Подслушано Бердск» появилось интригующее сообщение.

— У нас на работе есть девушка, скорее даже молодая женщина, точно была замужем, есть дети. Ходит всегда в платьях, туфлях, каблуки, макияж, все при ней. И вот как вы думаете есть у неё мужик или нет? Если она всегда так одевается, значит одинокая?, — интересуется пользователь.

Такой подход себя оправдывает. Действительно, полезно узнать о человеке больше, прежде чем завязывать отношения.

Вокруг поста завязалась дискуссия. По существу, в основном, высказываются женщины.

— С каких это пор если женщина ухоженная, значит одинокая? Женщина либо ухаживает за собой либо нет, и ее семейное положение не в счёт, — считает пользовательница.

— Может и есть, пока не проявите внимание не узнаете, так, что дерзайте, — подбадривает читательница.

— Она же на работе, как ещё она должна выглядеть!? Вообще плохая идея заводить на работе отношеньки, — предостерегает пользовательница мужчину.

Тема любопытная — действительно, внешность о человеке многое говорит. Каждый из нас найдет среди своих знакомых подтверждение определенным мнениям и стереотипам о том, кто и как одевается.

Что думает об этом стилист?

— Да, есть закономерности. Одинокие женщины впадают в одну или другую крайность. Кто-то ходит совсем монашкой, кто-то хочет показать всё и сразу. Зависит от эмоционального состояния. Если женщина в затяжной депрессии, то на ней рубашка, брюки либо юбочка ниже колен, обувь без каблуков, волосы в хвост и ноль макияжа. Если в активном поиске — то обязательно каблук, декольте, максимальные краски на лице и волосах, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» свадебный стилист Наталья Кириллова.

Помните холостячку Людмилу Калугину из фильма «Служебный роман»? Как раз, на ней рубашка унисекс, юбка ниже колен, никакого макияжа. Вся скукожится как старый рваный башмак и чешет на работу… Даже недотепа Новосельцев заметил, что одевается она скучновато, без лоска.

Зато когда она влюбилась, стала носить изящные платья, бижутерию, выщипывать брови, делать прическу и макияж. Как видим, здесь ухоженность и женственность, как раз говорят об обратном: она уже не одинока или, по крайней мере, влюблена.

Молодая женщина из описанного выше поста, скорее, подходит под описание счастливой в личной жизни женщины. Возможно, она — исключение из правил. И, если она не выставляет себя напоказ, то, вероятно, даже если она одинока, то склонна к серьезным отношениям, а не к короткой интрижке. Так что правильно, что мужчина, прежде чем подойти к ней, собирает информацию. Возможно, у них разные интересы, и он получит отказ. А возможно, познакомившись поближе, влюбится и женится. Тут есть о чем задуматься.