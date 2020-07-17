В отставку Фургала Путин пока не отправил

Президент РФ Владимир Путин пока не принял решение об отставке хабаровского губернатора Сергея Фургала, но без руководителя регион долго оставаться не может, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Что касается исполняющего обязанности, вы знаете, что президент не принял решение. Разумеется, он будет руководствоваться анализом той информации, которая поступает, которую он получает от следствия в плане того, как продвигается расследование дела Фургала», — сказал Песков журналистам.
«И второе — ситуация в регионе, который, безусловно, долго не может оставаться без исполняющего обязанности руководителя», — цитирует Пескова РИА Новости.
Песков уточнил, что президент получает информацию о ситуации в Хабаровском крае из множественных источников. «В совокупности эта информация дает возможность понимать, что на самом деле происходит в регионе», — заключил он.
Может хватит уже попу папоротником мазать?Коль ввязались в эту войну, так бейте...