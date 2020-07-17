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В отставку Фургала Путин пока не отправил

18:56 17.07.2020 Фото: Википедии
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Вместе с тем в Кремле заявили, что регионе, «безусловно, долго не может оставаться без исполняющего обязанности руководителя».

В отставку Фургала Путин пока не отправил
В Кремле заявили об отсутствии решения по отставке Сергея Фургала

Президент РФ Владимир Путин пока не принял решение об отставке хабаровского губернатора Сергея Фургала, но без руководителя регион долго оставаться не может, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Что касается исполняющего обязанности, вы знаете, что президент не принял решение. Разумеется, он будет руководствоваться анализом той информации, которая поступает, которую он получает от следствия в плане того, как продвигается расследование дела Фургала», — сказал Песков журналистам.

«И второе — ситуация в регионе, который, безусловно, долго не может оставаться без исполняющего обязанности руководителя», — цитирует Пескова РИА Новости.

Песков уточнил, что президент получает информацию о ситуации в Хабаровском крае из множественных источников. «В совокупности эта информация дает возможность понимать, что на самом деле происходит в регионе», — заключил он.

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От редакции

Фургалу быстро найдут замену?

Аноним, 17 июля 2020 19:51
Оценивают пока всю инфу по АМК. Срутся, боятся за свои жизни, ещё раз срутся, ещё раз очкуют.
Может хватит уже попу папоротником мазать?Коль ввязались в эту войну, так бейте...

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