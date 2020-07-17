В отставку Фургала Путин пока не отправил

Вместе с тем в Кремле заявили, что регионе, «безусловно, долго не может оставаться без исполняющего обязанности руководителя».

В Кремле заявили об отсутствии решения по отставке Сергея Фургала

Президент РФ Владимир Путин пока не принял решение об отставке хабаровского губернатора Сергея Фургала, но без руководителя регион долго оставаться не может, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Что касается исполняющего обязанности, вы знаете, что президент не принял решение. Разумеется, он будет руководствоваться анализом той информации, которая поступает, которую он получает от следствия в плане того, как продвигается расследование дела Фургала», — сказал Песков журналистам.

«И второе — ситуация в регионе, который, безусловно, долго не может оставаться без исполняющего обязанности руководителя», — цитирует Пескова РИА Новости.

Песков уточнил, что президент получает информацию о ситуации в Хабаровском крае из множественных источников. «В совокупности эта информация дает возможность понимать, что на самом деле происходит в регионе», — заключил он.