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«Стал захлебываться и утонул»: Спасатели не нашли тело 17-летнего юноши в Оби у Димитровского моста в Новосибирске

20:11 17.07.2020 Фото: СУ СКР по НСО
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Он пришел на пляж с 15-летней подругой. Возвращаясь к берегу, девочка, ускорив темп, поплыла вперед. Оглянувшись, она увидела, что плывущий позади ее друг стал захлебываться и скрылся под водой.

Стал захлебываться и утонул: Спасатели не нашли тело 17 летнего юноши в Оби у Димитровского моста в Новосибирске
СК начал доследственную проверку по факту утопления подростка

В Железнодорожном районе следователи устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего, сообщили вечером в пятницу в региональном управлении Следственного комитета.

17 июля 2020 года в следственные органы поступило сообщение о том, что на со стороны Димитровского моста в Оби утонул 17-летний подросток. На место происшествия незамедлительно выехал следователь СК России. По данному факту Железнодорожным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

-По предварительным данным, в дневное время подросток вместе со своей 15-летней подругой без присмотра взрослых пришли на берег реки Обь и решили искупаться. Возвращаясь к берегу, девочка, ускорив темп, поплыла вперед. Оглянувшись, она увидела, что плывущий позади ее друг стал захлебываться и скрылся под водой. Вернувшись на берег, девочка вызвала спасателей. В ходе поисковых мероприятий тело подростка не обнаружено, — рассказали подробности в СК.

Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, опрошены подруга и родственники погибшего, а также очевидцы трагедии.

Устанавливаются причины и условия, способствовавшие случившемуся, с целью принятия мер профилактического характера для недопущения подобных фактов в будущем. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В связи с возросшим числом утопления детей, Следственное управление СК России по Новосибирской области обращается к детям и взрослым с просьбой соблюдать правила пребывания на воде:

-Прежде всего, несовершеннолетним нужно избегать непредусмотренных для купания мест и рассчитывать свои физические силы при попытках переплыть тот или иной водоем. При этом взрослые не должны упускать из поля зрения своего ребенка, особенно если он не умеет плавать, обеспечить его различными спасательными средствами, а также проводить профилактические беседы о том, как вести себя на воде. Учите детей никогда не прыгать в воду в необорудованных местах, так как можно удариться головой о дно, камень или другой предмет, легко потерять сознание, нанести себе травму и погибнуть. Во избежание травмирования и гибели нельзя подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и судам, а также всплывать на волны, идущие от катеров, гидроциклов, лодок — можно попасть под лопасти винта и поплатиться своей жизнью.

Взрослые должны помнить, что несут ответственность за своих детей и о том, что выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания в местах отдыха – залог безопасности вашего ребенка.

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От редакции

В 15-17 лет уже можно ходить на пляж без родителей?

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