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Рухнули реальные доходы россиян за три «коронавирусных» месяца

10:47 18.07.2020 Фото: pixabay.com
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Теперь у жителей России после обязательных платежей н руках остается денег на 8% меньше, чем до пандемии COVID-19.

Рухнули реальные доходы россиян за три коронавирусных месяца
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на 8%, в начале года они росли, сообщили в Росстате.

Реальные располагаемые денежные доходы — это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.

Весной прошлого года Росстат начал публиковать сведения о доходах раз в квартал, а не каждый месяц. Позднее ведомство показало расчеты по новому методу за 2013-2018 годы. За этот период реальные располагаемые доходы падали максимум на 5,6 процента.

В прошлом году они выросли на один процент.

Ранее Сбербанк подсчитал, что доходы работающих россиян за март-май текущего года снизились из-за нерабочих месяцев на фоне пандемии, но в июне начали восстанавливаться.

«Поддержка государства пришлась очень кстати: примерно 10% из тех, чьи доходы упали, получили социальные выплаты. А в расчете на домохозяйства уровень господдержки даже выше. Дело в том, что речь большей частью идет о выплатах на детей, а получали их в основном женщины — и работающие, и домохозяйки», — отметили эксперты Сбербанка.

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