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«Собор в мечеть — внутреннее дело Турции»: Кремль не согласен с главой РПЦ

11:41 18.07.2020 Фото: Кремлин.ру
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Официальную позицию России высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Патриарх Кирилл считает преобразование собора святой Софии в мечеть «угрозой всей христианской цивилизации».

Собор в мечеть внутреннее дело Турции: Кремль не согласен с главой РПЦ
Песков заявил о разногласиях государства с РПЦ по вопросу собора Святой Софии

Позиция патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу изменения статуса собора Святой Софии в Турции отличается от позиции России, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире «Авторадио».

Песков отметил, что с уважением относится к позиции патриарха, но официальная позиция по поводу преобразования собора в мечеть состоит в том, что это внутреннее дело Турции.

«У нас есть официальная позиция, государственная, которая заключается в том, что это внутреннее дело Турции», — отметил Песков.— При этом, конечно же, как православные мы с уважением относимся к позиции нашего патриарха. Мы знаем позицию нашего патриарха, она отличается от государственной».

Россия получила разъяснения от турецких партнеров, сообщил Дмитрий Песков. Представители турецкой стороны объяснили, что «все будет сохранено в лучшем виде, и все желающие смогут посещать Айя-Софию», сказал пресс-секретарь президента.

Он выразил надежду, что Турция будет учитывать статус собора как объекта всемирного наследия ЮНЕСКО и его сакральное значение для многих христиан. Российские туристы, по мнению Пескова, выиграют от решения Турции, так как «достаточно дорогие билеты» на вход в Айя-Софию будут отменены.

Патриарх Кирилл призывал власти Турции сохранять нейтральный статус Турции и заявлял, что вероятное преобразование собора святой Софии в мечеть — это «угроза всей христианской цивилизации», русской истории и духовности. ЮНЕСКО в день подписания указа заявила, что повторно оценит статус собора как объекта всемирного наследия.

Собор Святой Софии был основан как христианский храм в 537 г. В 1453 г. собор был преобразован в мечеть, с 1935 г. по июль 2020 г. он работал как музей.

10 июля государственный совет Турции отменил решение о преобразовании Айя-Софии в музей, в тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о возвращении собору статуса мечети.

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