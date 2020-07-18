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РПЦ обвинила в ущемлении прав всех христиан турецкие власти из собора святой Софии

17:15 18.07.2020 Фото: Википедии
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Священный синод выразил надежду, что храм, превращенный в мечеть, сохранит особый статус, будет обеспечен доступ паломников. Иначе это «может привести к нарушению межрелигиозного баланса».

РПЦ обвинила в ущемлении прав всех христиан турецкие власти из собора святой Софии
Храм святой Софии в Стамбуле — святыня христиан всего мира — стала мечетью

На заседании Священного Синода Русской православной церкви, состоявшемся 16-17 июля 2020 года, было принято заявление в связи с решением властей Турции о пересмотре статуса храма Святой Софии.

дословно

Священный Синод Русской Православной Церкви выражает глубокое сожаление в связи с решением государственного руководства Турции лишить храм Святой Софии музейного статуса и передать его в богослужебное пользование мусульманской общины.

Означенное решение принято без учета ходатайств и ясно выраженной позиции Предстоятелей и иерархов Православных Поместных Церквей, представителей иностранных государств, многочисленных международных общественных и правозащитных организаций, духовных лиц различных конфессий и религиозных традиций. Оно задевает религиозные чувства миллионов христиан во всем мире, что может привести к нарушению межрелигиозного баланса и взаимопонимания между христианами и мусульманами не только в самой Турции, но и в иных местах.

В условиях, когда христианство является гонимой религией во многих местах на планете, когда продолжается исход христиан из стран Ближнего Востока, данное решение турецких властей приносит особую боль. Храм Святой Софии был построен в честь Христа Спасителя, в сознании миллионов христиан он продолжает оставаться храмом. Для Православной же Церкви этот храм имеет особое историческое и духовное значение.

Обращаясь к братским Поместным Церквам, с особенной печалью отмечаем, что столь безрадостное для Святой Православной Церкви событие православный мир сегодня встречает разобщенным, что стало прямым следствием антиканонической легализации раскола на Украине и что ослабило наши возможности совместно противостоять новым духовным угрозам и цивилизационным вызовам. Сейчас, в эпоху возрастающей христианофобии и усилившегося давления секулярного общества на Церковь, единство необходимо еще более, чем прежде. Мы призываем братские Поместные Церкви сообща, в духе мира и любви о Христе, искать выход из кризиса.

Надеемся, что турецкие власти приложат необходимые усилия к сохранению чудом уцелевших бесценных христианских мозаик и будут обеспечивать доступ к ним христианских паломников.

Выражая надежду на дальнейшее сохранение и укрепление взаимного уважения и взаимопонимания между верующими различных мировых религий, обращаемся и к мировому сообществу с призывом оказать всемерное содействие в сохранении особого статуса храма Святой Софии, имеющего непреходящее значение для всех христиан.

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