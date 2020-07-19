Насмерть сбил девушку и скрылся с места ДТП Volkswagen Passat в Новосибирске. Пешехода отбросило на несколько метров

Погибшая переходило дорогу в неположенном месте. Смертельная авария произошла недалеко от ТЦ «Мега». Сбежавшего водителя нашли на ул. Мира. Он был трезв.

Личность погибшей женщины устанавливают полицейские

В Кировском районе водитель насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, и скрылся.

ДТП произошло вечером в субботу на улице Ватутина у дома №89 при движении в сторону ТРЦ «Мега», сообщает АСТ-54. По словам подписчика, за некоторое время до трагедии человек стоял у начала бетонного разделителя, так что после удара его отбросило на несколько метров. Автомобиля рядом с накрытым телом не было: водитель уехал с места ДТП.

По уточненной информации, 18 июля в 22:55 водитель 1997 года рождения двигался за рулём седана Volkswagen Passat по улице Ватутина со стороны Немировича-Данченко в сторону ТРЦ «Мега» и в пути следования совершил наезд на женщину, находившуюся на проезжей части вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, её личность сейчас устанавливается.

Водитель «Фольксвагена» был трезв. После ДТП он скрылся с места происшествия и впоследствии был задержан сотрудниками полка ДПС у дома №62 на улице Мира. Погибший пешеход — молодая девушка, уточнили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.