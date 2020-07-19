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Жириновский предложил Путину кандидатов на место арестованного губернатора Фургала

12:16 19.07.2020 Фото: Кремлин.ру
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Лидер ЛДПР спрогнозировал назначение врио главы  Хабаровского края в понедельник, 20 июля. Он хочет, чтобы пост занял представитель его партии, как Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств.

Жириновский предложил Путину кандидатов на место арестованного губернатора Фургала
Владимир Жириновский предложил президенту кандидатуры на пост хабаровского губернатора от ЛДПР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ожидает президентского указа о назначении врио губернатора Хабаровского края в  понедельник, 20 июля. Он сообщил это в инстаграме. Арестованный губернатор Сергей Фургал избрался на эту должность в 2018 году, выдвинувшись от ЛДПР.

Жириновский напомнил, что ЛДПР предложила Владимиру Путину «три-четыре» кандидатуры от партии, а жители края ждут местного, «дальневосточного» кандидата.

«Им нужен их, дальневосточный, которого они знают. Сергея Фургала знают, и Ишаева, который был до губернатора Шпорта, поэтому проблема, кого назначить», — отметил Жириновский.

Сергей Фургал был задержан 9 июля, переведен в Москву и 10 июля арестован по обвинению в причастности к организации заказных убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Он вину отрицает. Пока он сохраняет должность. Посетившим его в СИЗО членам ОНК он подтвердил, что на него давят, чтобы он подал в отставку. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что Владимир Путин, изучив материалы следствия, может отправить губернатора в отставку «в связи с утратой доверия».

Фракция ЛДПР в Госдуме предложила на пост врио губернатора Хабаровского края председателя думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева, главу комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева и депутата от Приморского края Андрея Андрейченко.

В день задержания Фургала Жириновский в Думе выражал возмущение жесткостью действий силовиков и допускал, что вся фракция ЛДПР сложит полномочия в знак протеста. Он также заверил, что Фургала из партии не исключат. От организации митингов в поддержку губернатора, которые проходят в Хабаровске ежедневно с 11 июля, партия отмежевалась.

Фургал, выдвинувшийся в губернаторы от ЛДПР, во втором туре выиграл выборы у действующего губернатора единоросса Шпорта. Осенью 2019 года ЛДПР получила большинство в краевом парламенте и в Думе Хабаровска.

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Кого назначит Путин?

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