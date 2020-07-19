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Родились 16 голубоглазых манулов в Новосибирском зоопарке. Но увидеть их непросто

10:46 19.07.2020 Фото: vk.com/novosibirsk_zoo
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Пока от всего незнакомого они норовят поскорее спрятаться в домиках или за своими мамами. Зоопарк участвует в сохранении вида по международным программам.

Родились 16 голубоглазых манулов в Новосибирском зоопарке. Но увидеть их непросто
Как известно, у маленьких манулов глаза ярко-голубого цвета

В Новосибирском зоопарке три самки манулов принесли потомство. В общей сложности у нас сейчас 16 детенышей: у одной самки три котенка, у другой — пять, у третьей — восемь малышей.

В первые недели жизни детеныши манула, как и малыши всех кошачьих, абсолютно беспомощны: у них закрыты глаза и нет зубов. Вес новорожденного манула около 100 граммов. Мама кормит детенышей молоком и постоянно находится с ними рядом. Котята развиваются довольно быстро. К 20-у дню у них открываются глаза. Как известно, у маленьких манулов глаза ярко-голубого цвета. С возрастом цвет меняется: сначала на зеленый, потом на желтый. Пробовать мясо малыши начинают с 22- дневного возраста. Первые прогулки самка разрешает детенышам, когда им исполняется месяц.

У малышей этого года сейчас как раз такой период – на днях сотрудники зоопарка заметили, что малыши ненадолго выходят из укрытия. Пока от всего незнакомого они норовят поскорее спрятаться в домиках или за своими мамами. Но с каждым днем они будут действовать всё решительней, и шансов увидеть их тоже станет больше. Манулы – одиночные животные. Потомством занимаются только самки. Поэтому у каждой самки с детенышами отдельный вольер.

В условиях зоологического парка для размножения манулов и сохранения молодняка нужно создавать особые условия. Это требует знаний, опыта и серьезных усилий. В Новосибирском зоопарке манулы размножаются уже четверть века. Зоопарк участвует в Международной и Европейской программах сохранения вида.

-Чтобы в Новосибирском зоопарке понаблюдать за одними из самых загадочных кошек на планете, надо дойти до конюшни и повернуть направо. У вольеров, где живут манулы, не шумите и наберитесь терпения: голубоглазые пушистые малыши рано или поздно покажутся, — дали пояснения на страничке Новосибирского зоопарка во ВКонтакте.

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