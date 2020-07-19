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Огромные собаки без намордников купаются рядом с детьми

15:12 19.07.2020
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Пару раз цеплялись между собой. Страшновато

На WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10 написала читательница:
Здравствуйте, на днях наблюдали такую картину. На пляже за бэмзом. Огромные собаки без намордников купаются рядом с детьми.
Пару раз цеплялись между собой. Страшновато.

Огромные собаки без намордников купаются рядом с детьми

Огромные собаки без намордников купаются рядом с детьми

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От редакции

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Аноним, 19 июля 2020 15:35
НВР:
Там ещё и по дороге от дач выгуливают дачники своих цепных псов. Хозяин смотрит на тебя такими же глазами как и пёс. Это что-то. Они правда не понимают, что их питомец может укусить? Буду брать советскую лыжную палку. Дернется, куда-нибудь да попаду. Собак переношу, но кидаться на защиту - это их видовое поведение.

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