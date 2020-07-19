На WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10 написала читательница:

Здравствуйте, на днях наблюдали такую картину. На пляже за бэмзом. Огромные собаки без намордников купаются рядом с детьми.

Пару раз цеплялись между собой. Страшновато.