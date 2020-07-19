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«Фургалу свободу!»: Акция в поддержку арестованного губернатора прошла в центре Новосибирске

17:07 19.07.2020 Фото: vk.com
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Поддержать опального главу Хабаровского края, обвиняемого в организации убийств, собрались несколько десятков новосибирцев. Они прошли с лозунгами вдоль мэрии. Акцию власти не санкционировали.

«Фургалу свободу!»: Акция в поддержку арестованного губернатора прошла в центре Новосибирске
В Новосибирске прошла акция в защиту Сергея Фургала

В Новосибирске 19 июля прошла акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Поддержать опального губернатора собрались на площади Ленина несколько десятков новосибирцев.

В соцсетях обсуждают акцию. В основном люди одобряют действия активистов, отдавая должное их смелости и неравнодушию. Однако нашлись и те, кто посчитал эту акцию неправомерной.

Протестующие прошли с плакатами вдоль мэрии, а затем дошли по Красному проспекту до здания регионального правительства. Они кричали «Фургалу свободу!», «Хабаровск, мы с вами», следует из трансляции шествия, которую вел блогер Тимур Ханов.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля, его отвезли в Москву, где поместили в СИЗО по подозрению в организации убийств, которые произошли в 2004—2005 годах. После этого в Хабаровске начались несогласованные митинги и шествия, на которые выходят десятки тысяч человек. Акции продолжаются более недели.

В 2018 году депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал во втором туре выиграл выборы губернатора у действующего главы региона Вячеслава Шпорта.

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