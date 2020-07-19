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Расчлененный труп в пакете нашли на набережной. Убитый 4 года был в розыске

18:41 19.07.2020 Фото: МЧС
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Удалось установить, что найдены скелетированные останки ранее судимого 33-летнего гражданина, объявленного в федеральный розыск правоохранителями Саратовской области.

Расчлененный труп в пакете нашли на набережной. Убитый 4 года был в розыске
Страшную находку нашли на берегу Волги

Страшная находка была обнаружена в субботу вечером на набережной имени Высоцкого в Кировском районе Волгограда. В полиэтиленовом пакете находились скелетированные части человеческого тела – голова, руки и ноги. По предварительным данным, удалось установить, что найдены останки ранее судимого 33-летнего гражданина, объявленного в федеральный розыск правоохранителями Саратовской области.

В управлении СКР по Волгоградской области сообщили, что по факту обнаружения расчлененных останков мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Следователям удалось установить, что потерпевший — житель города Саратова, 1987 года рождения, ранее судимый за разбой. Четыре года назад родственники обратились в правоохранительные органы с заявлением о его безвестном исчезновении. На протяжении всего этого времени о месте нахождения мужчины известно не было.

По предварительным данным, преступник, совершив убийство, расчленил тело жертвы, упаковал в полиэтиленовые пакеты и оставил на пустыре недалеко от берега реки Волги.

Теперь правоохранители будут его искать.

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