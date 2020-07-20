Почему на могиле Натальи Крачковской нет памятника, объяснил ее сын

Со дня смерти актрисы Натальи Крачковской прошло уже более четырех лет, а на ее могиле до сих пор нет памятника – только деревянный крест и фотография.

Из-за пандемии установить мемориал не удастся и в этом году

Единственный сын заслуженной артистки страны, звукорежиссер Василий Крачковский, назвал три причины, которые помешали ему за это время установить на месте захоронения матери монумент.

По словам сына актрисы, прежде всего, все затянулось из-за захоронения отца – звукооператора Владимира Крачковского, который умер в 1988 году. В 2016-м, после смерти матери, Василий Крачковский хотел перенести останки родителя с Преображенского кладбища, чтобы они были рядом с могилой жены.

Звездный наследник даже не предполагал, что сделать это ему будет нелегко и сосем не быстро.

«Вокруг сплошная бюрократия – я уже несколько месяцев борюсь с чиновниками», – рассказал звукорежиссер.

Борясь с местной администрацией, Василий Крачковский часто слышал упреки в свой адрес со стороны коллег и поклонников Натальи Леонидовны, которые желали как можно быстрее увидеть на могиле актрисы красивый памятник.

Журналисты «СтарХита» позвонили сыну актрисы, чтобы выяснить, как сейчас продвигается дело с установкой мемориала. Они выяснили, что, помимо истории с перезахоронением Владимира Крачковского, процесс затянулся еще и из-за длительного изготовления самого памятника, над которым работают не в России, а в Грузии.

«Я и скульпторы потратили целый год только на рисование и создание макета. Обелиск выполнили из нескольких видов камня. Оград не будет – для них на могиле нет места», – пояснил Василий Крачковский.

Он отметил, что памятник для его матери обошелся ему в крупную сумму денег, но все затраты он взял на себя – никто не помог финансово.

Третья причина – это коронавирус. Из-за пандемии установить мемориал не удастся и в этом году. Появиться он на могиле Натальи Крачковской должен весной 2021-го.