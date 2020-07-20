Гороскоп для женщин с 20 по 27 июля 2020. Узнайте скорее о сюрпризах последней недели месяца

Звезды советуют мудро принять все испытания грядущей недели. Неожиданные поломки, пробки по утрам, испорченный завтрак, плохое настроение любимого человека — всего лишь мелочи, которые не должны влиять на ваше настроение.

Стоит прислушаться к подсказкам астрологов, чтобы не столкнуться с неприятными неожиданностями

Наступающая неделя начнется с Новолуния в Раке, которое станет переломным моментом в астрологическом мире — множество негативных энергетических влияний исчезнет из нашей жизни. Новолуние положит конец внешнему негативу, так что пора окончательно настраиваться на позитив и постепенно возвращаться к воплощению крупных замыслов, к которым было опасно прикоснуться из-за неблагоприятных астрологических факторов. Но стоит прислушаться к подсказкам астрологов, чтобы не столкнуться с неприятными неожиданностями.

Женщина-Овен

Материальные сложности, которые могут преследовать женщин-Овнов в начале недели, не должны их обескуражить: как только спадет влияние Новолуния (предположительно 23-25 июля), ситуация в денежной сфере изменится к лучшему. Неделя удачна для крупных проектов и новых свершений, которые требуют активности, удачи и риска. По словам астрологов, целеустремленность у Овнов будет на высоте, так что ничто не мешает смело идти вперед. Единственное, о чем нельзя забывать, — это близкие люди, которым может неожиданно потребоваться помощь.

Женщина-Телец

Важная сфера этой недели — духовная сторона жизни. Звезды советуют представительницам Тельца проанализировать свои прошлые слова и поступки, а также обратить внимание на необычные ситуации с 20 по 23 июля — в них можно найти важную подсказку. Если отложить самоанализ, события прошлого вернутся бумерангом и помешают достижению намеченных целей. Поэтому, какими бы срочными ни были карьерные вопросы или долгожданные свидания, основа всего — забота о собственной гармонии и внимательность к своим чувствам.

Женщина-Близнецы

Несмотря на то, что неделя сулит отличные возможности, а влияние планет обещает новые перспективы в делах, связанных с карьерой, деньгами и личностным ростом, женщины-Близнецы по неосмотрительности могут упустить позитивные перемены. Легкомысленное отношение к жизни грозит обернуться разочарованием и негативом. Звезды советуют не возводить собственноручно преграды на своем пути, а стать серьезнее и осмотрительнее на этой неделе. Рекомендуется максимально загрузить себя работой над собой — тогда получится понять, что пытается сказать Вселенная.

Женщина-Рак

Энергии недели очень активные — сейчас благоприятно начинать новые дела. В текущей работе предоставится шанс проявить свои способности и таланты и заслужить высокую оценку. Особый акцент следует сделать на деньгах: с 20 по 26 июля можно заложить основу благополучия, используя силу Новолуния. Вместе с тем, обновление Луны сулит сложный период, когда можно столкнуться с нехваткой мотивации и жизненного опыта. Чтобы сохранить спокойный настрой и оптимизм, астрологи советуют почаще обращаться к помощи близких и духовным практикам.

Женщина-Лев

Начинается новый лунный цикл, а значит, женщинам-Львам стоит заняться пересмотром планов, а также расширением своих границ и возможностей. Если активно взяться за работу на этой неделе, будут по плечу любые сложности. Ключевые качества — самодисциплина, способность видеть перспективу, четко выстраивать дела и следовать намеченным планам. Правда, может казаться, что дела продвигаются недостаточно быстро, но благоприятных возможностей и счастливых случайностей будет с избытком. Успех гарантирован при твердой уверенности в себе.

Женщина-Дева

На этой неделе у женщин-Дев будет шанс убедиться в справедливости пословицы «нет худа без добра». Плохие, на первый взгляд, обстоятельства в итоге приведут к успеху и благополучию. Так что не нужно роптать на судьбу и опускать руки: вполне вероятно, что под видом проблем к Девам придут удачные события и счастливые перемены. Самое важное — не терять контроль над работой и важными делами, даже если обстоятельства этой недели погрузят в меланхолию. Чтобы взять от жизни самое лучшее, нужно наладить внутреннюю гармонию.

Женщина-Весы

Новолуние в Раке может стать для женщин-Весов как источником проблем, так и шансом начать новую жизнь. Чтобы увидеть в происходящем не проблемы, а возможности, потребуется прояснить мысли и избавиться от внутреннего негатива. Выйти из полосы неудач всегда хочется победительницей, и на этой неделе с этим не возникнет трудностей: выиграет тот, кто проявит оперативность и гибкость, будет внимателен к подсказкам души и открыт к возможностям, которые принесет эта неделя. Главные союзники — живость ума и оптимистичный настрой.

Женщина-Скорпион

Внешние обстоятельства этой недели будут способствовать работе, однако многие женщины-Скорпионы могут почувствовать накапливающуюся усталость. Не стоит поддаваться внутренней вялости и отмахиваться от «необязательных» дел: если не решить мелкую проблему, на которую не потребуется много сил, потом из нее может незаметно вырасти критическая ситуация. Важно: на неделе с 20 по 26 июля можно что-то решать, только будучи уверенной в своем решении на 100%. Поэтому важно анализировать каждый свой шаг, ставить все под сомнение, не обманываться самим и не обманывать ожидания окружающих.

Женщина-Стрелец

Влияние Новолуния может заставить впасть в детство и закапризничать. В начале недели представительницы Стрельца могут пойти против логики и здравого смысла, совершить сумасбродный поступок. Специалисты сайта dailyhoro.ru советуют отнестись к этому, как к сигналу о том, что «внутренняя женщина» устала и требует внимания и заботы. Дело за малым: устроить себе отдых посреди напряженной недели, надеть любимое платье, включить хорошую музыку. Организм будет благодарен за проявленную заботу и отблагодарит приливом сил и вдохновением, которого хватит, чтобы смело пойти за своей мечтой.

Женщина-Козерог

Новолуние в Раке с самого понедельника может утомить, вызвать упадок сил и потерю мотивации. Необходима правильная реакция на подобные тенденции: если нужен прорыв в текущих делах, прямо с утра 20 июля скомандуйте себе: «Вперед!» — и начинайте действовать. Тот, кто не станет мешкать и сомневаться, практически сразу ощутит прилив сил и творческой энергии. Даже если ваша работа напрямую не связана с творчеством, есть шанс поймать состояние потока, найти и применить оригинальные идеи. В этом плане отличной подсказкой станут приметы: даже мелкое, но необычное событие (неожиданный звонок или найденная вещь) может дать свежее направление мысли.

Женщина-Водолей

Время для подвигов во имя работы, личных отношений и карьерного роста наступит после вторника. А в начале недели женщинам-Водолеям звезды советуют соотносить силы и возможности с реальным положением вещей. Не стоит строить воздушные замки: если нужно решить что-то важное, лучше записать все аргументы за и против — так будет лучше думаться и быстрее найдутся удачные идеи. Могут возникнуть ситуации, в которых придется отстаивать свои права — в том числе и юридическим путем. Спокойствие и настойчивость помогут защитить свои интересы.

Женщина-Рыбы

Ключом к успеху женщин-Рыб в конце июля станет осмотрительность: неделя может оказаться очень напряженной, конфликтной и проблемной. Энергии планет медлительные, приземленные и призывают подробнее вникнуть в каждую деталь, точнее определить цели в жизни и четче скорректировать курс к их достижению. Может быть досадно, что процессы продвигаются не так быстро, как хотелось бы, но важно не поддаваться фрустрации, сохранять ровный темп и трезвую голову. При таком подходе отлично пойдет обучение, поиск полезной информации и удачных решений.

Источник: womanhappiness