Увидим только через несколько тысячелетий. Как не упустить и успеть посмотреть фантастическую комету NEOWISE до конца июля

Это выход из-за гор хвоста кометы Neowise

C/2020 F3 (NEOWISE) – комета, открытая 27 марта 2020 года инфракрасным космическим телескопом NEOWISE.

Самую яркую за последние семь лет комету C/2020 F3 (NEOWISE) можно будет наблюдать на небе с Земли еще примерно неделю.

Как можно увидеть комету?

Ориентиром служит яркая звезда Капелла созвездия Возничий, комета находится левее, постепенно будет двигаться на север, в ближайшие дни перейдёт в созвездие Рысь, а в период с 18 по 30 июля будет перемещаться под ковшом Большой медведицы. Сейчас её видно даже невооружённым глазом. Наблюдения проводить нужно около 1:00 ночи.

Комета NEOWISE движется по почти параболической орбите

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На этом кадре вы можете увидеть ДВА хвоста кометы: более широкий хвост состоит из пыли. Он формируется, когда пыль отделяется от ядра кометы при ее движении по орбите и продолжает с отставанием следовать за ней вдоль линии орбиты, формируя широкий веер. Более узкий и голубоватый хвост — представляет собой ионизированные газы, потерявшие свои электроны под действием мощных потоков заряженных частиц, называемых солнечным ветром. Этот хвост направлен в сторону, прямо противоположную Солнцу.

Комета NEOWISE движется по почти параболической орбите и 3 июля 2020 года прошла свой перигелий, оказавшись на минимальном расстоянии 0,29 астрономической единицы от Солнца. Данные, собранные телескопом, помогли определить, что ядро кометы достаточно крупное, его диаметр оценивается в пять километров, что объясняет сильную активность кометы, а поверхность ядра покрыта темными частицами. С Землей комета сблизится 23 июля 2020 года, пройдя на расстоянии 103,5 миллионов километров. В следующий раз C/2020 F3 (NEOWISE) вернется к Солнцу через несколько тысяч лет, афелий ее орбиты находится на расстоянии 500-700 астрономических единиц от Солнца.