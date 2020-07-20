Получил кучу синяков десятимесячный мальчик в детском саду

Пришла я раньше времени, ребенок весь заплаканный, голос осип, глаза опухшие и напуганные, как и у воспитателя, которая не ожидала моего раннего визита, — рассказала мать.

На второй день увидела синяки на руках у сына, как следы от пальцев

Жительница карельской столицы забрала своего маленького ребенка из детского сада и обнаружила на теле мальчика множество синяков. Такое произошло не в первый раз, поделились горожанка в Сети.

В группе «Подслушано в Петрозаводске» в соцсети «Вконтакте» жительница столицы Карелии обратилась к мамам в декрете, которые не могут дождаться места в детском саду и ведут малышей в частные дошкольные учреждения. Она поделилась своим опытом.

По словам петрозаводчанки, в этом месяце она начала водить своего ребенка в возрасте 10,5 месяцев в один из детсадов на Древлянке. Она отдавала сына в учреждение на 2-3 часа.

«На второй день увидела синяки на руках у сына, как следы от пальцев. На третий день, придя домой, обнаружила, что у сына куча синяков на пояснице. Пришла я раньше времени, ребенок весь заплаканный, голос осип, глаза опухшие и напуганные, как и у воспитателя, которая не ожидала моего раннего визита», — рассказала горожанка.

Источник: karelinform.ru