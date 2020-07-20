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Назначенец: Возглавила отдел соцобслуживания Бердска Инна Воркулева

20:57 20.07.2020 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска
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До этого она занимала должность завотделением реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими возможностями Центра «Юнона».

Назначенец: Возглавила отдел соцобслуживания Бердска Инна Воркулева
Назначен новый начальник отдела социального обслуживания населения администрации Бердска — Инна Варкулева

Глава Города Бердска Евгений Шестернин назначил нового начальника отдела социального обслуживания населения. Им стала Инна Владимировна Воркулева. К руководству отделом она приступила 14 июля 2020 года, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска 20 июля.

Ранее она занимала должность заведующей отделением реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими возможностями МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Юнона». В своей профессиональной деятельности взаимодействовала с областными центрами социального обслуживания населения, образовательными и медицинскими учреждениями, родителями и родственниками детей.

-За свой профессионализм Инна Владимировна неоднократно была отмечена почетными грамотами и Благодарностями главы города Бердска и Министерства труда и социального развития Новосибирской области, — отметили в мэрии.

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От редакции

Нужна новая кровь во власти?

Аноним, 20 июля 2020 21:15
НВР: нужна. Замов бы своих мэр поменял! Ну не тянут они свою работу! Оба не тянут!

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