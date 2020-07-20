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Иск к Алибасову подала его жена Федосеева-Шукшина

21:22 20.07.2020 Фото: Википедии
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Первая сделка — по дарению квартиры Бари Каримовичу, вторая — по переоформлению договора на Сергея Моцаря. Актриса требует вернуть в свою собственность это жилое помещение.

Иск к Алибасову подала его жена Федосеева Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к Бари Алибасову

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к своему мужу продюсеру Бари Алибасову и его помощнику Сергею Моцарю. Об этом сообщил адвокат семьи Алибасовых Олег Сухов.

Он отметил, что таким образом Федосеева-Шукшина пытается признать недействительными две сделки.

«Первая сделка — по дарению квартиры Бари Каримовичу, вторая — по переоформлению договора на Сергея Моцаря. Федосеева требует возвратить в свою собственность это жилое помещение», — пояснил адвокат в комментарии «Московскому комсомольцу».

По его словам, Федосеева-Шукшина заявляет, что переоформление квартиры на Алибасова носило договорной характер и не было направлено на отчуждение имущества.

«То есть это якобы не настоящий договор дарения, а договор, который прикрывал собой некие договоренности пользования этим жилым помещением с возвратом его обратно в пользование Шукшиной», — добавил Сухов.

Юрист считает, что при объективном рассмотрении этого случая есть все основания, чтобы в иске было отказано.

Федосеева-Шукшина и Алибасов поженились в 2018 году. Алибасов ранее был женат пять раз, а Федосеева-Шукшина была замужем шесть раз.

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