«Там можно с мокрой жопкой»: таксисты возмущаются мокрыми трусами возвращающихся с пляжа Бердска горожан

Крик души таксистов: неужели так сложно после пляжа переодеться в сухое или просто снять мокрые трусы. Или хотя бы подложить пакетик.

Таксисты возмущены пляжными пассажирами, которые мочат сиденье авто

Начался пляжный сезон, и водители «столкнулись» с мокрыми отпечатками поп и ног на сиденьях. Эта проблема преследует не только водителей такси, но и водителей и пассажиров маршруток — недаром в комментариях в Подслушано Бердск столь многие пользователи пишут, что маршрутка — отличная альтернатива такси, когда купальные трусы уже сырые. Как максимум уважения к водителю и пассажирам — подложить пакетик.

— Уважаемые бердчане, неужели трудно после пляжа переодеться в сухое или просто снять мокрые трусы? Или вы считаете, что у таксистов есть супер-возможность за три минуты высушить сиденье после каждой мокрой попы? Будьте людьми, не поступайте по-свински!!! — написал разгневанный таксист в Подслушано Бердск вечером субботы 18 июля.

— Купи кожаные чехлы модельные и все. Я спокойно еду с пляжа домой, с мокрыми шортами и включенным подогревом. По приезду седло сухое, — советует таксисту далеко не самый бюджетный вариант Антон Асташкин.

Другие бердчане советуют наоборот заработать на этом таксисту и продавать клиентам с пляжа клеенки, чтобы они могли подстелить их под себя. Однако стоит вопрос: как заставить клиента купить дорогую клеенку, а не вызвать другое такси, которое согласиться и так везти мокрого — авось, пока приедет второе такси, и купальник высохнет.

— Ну мне вообще как минному полю приходится ездить в маршрутках. Натыкать бы мордой этих мокрожопых, — возмущается Сергей Бердинских.

Поток мокрых купальников с пляжа только усиливается в выходные, а до конца лета эта проблема будет долго волновать водителей и пассажиров — кому приятно сесть на мокрое? Можно ли в целом решить этот вопрос водителю, или менять нужно все — в первую очередь, отношение самих купающихся. Никакие клеенки или пакетики не спасут от неуважения купающегося, который не обращает внимания на то, что он не один. Кто-то следующий сядет на мокрое сиденье — так может, стоит задуматься и о других?

— Из людей в свиней превращаются легко! А вот обратного процесса — нет, — подтверждает эту мысль Михаил Дорохов.