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«Там можно с мокрой жопкой»: таксисты возмущаются мокрыми трусами возвращающихся с пляжа Бердска горожан

22:26 21.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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Крик души таксистов: неужели так сложно после пляжа переодеться в сухое или просто снять мокрые трусы. Или хотя бы подложить пакетик.

«Там можно с мокрой жопкой»: таксисты возмущаются мокрыми трусами возвращающихся с пляжа Бердска горожан
Таксисты возмущены пляжными пассажирами, которые мочат сиденье авто

Начался пляжный сезон, и водители «столкнулись» с мокрыми отпечатками поп и ног на сиденьях. Эта проблема преследует не только водителей такси, но и водителей и пассажиров маршруток — недаром в комментариях в Подслушано Бердск столь многие пользователи пишут, что маршрутка — отличная альтернатива такси, когда купальные трусы уже сырые. Как максимум уважения к водителю и пассажирам — подложить пакетик.

— Уважаемые бердчане, неужели трудно после пляжа переодеться в сухое или просто снять мокрые трусы? Или вы считаете, что у таксистов есть супер-возможность за три минуты высушить сиденье после каждой мокрой попы? Будьте людьми, не поступайте по-свински!!! — написал разгневанный таксист в Подслушано Бердск вечером субботы 18 июля.

— Купи кожаные чехлы модельные и все. Я спокойно еду с пляжа домой, с мокрыми шортами и включенным подогревом. По приезду седло сухое, — советует таксисту далеко не самый бюджетный вариант Антон Асташкин.

Другие бердчане советуют наоборот заработать на этом таксисту и продавать клиентам с пляжа клеенки, чтобы они могли подстелить их под себя. Однако стоит вопрос: как заставить клиента купить дорогую клеенку, а не вызвать другое такси, которое согласиться и так везти мокрого — авось, пока приедет второе такси, и купальник высохнет.

— Ну мне вообще как минному полю приходится ездить в маршрутках. Натыкать бы мордой этих мокрожопых, — возмущается Сергей Бердинских.

Поток мокрых купальников с пляжа только усиливается в выходные, а до конца лета эта проблема будет долго волновать водителей и пассажиров — кому приятно сесть на мокрое? Можно ли в целом решить этот вопрос водителю, или менять нужно все — в первую очередь, отношение самих купающихся. Никакие клеенки или пакетики не спасут от неуважения купающегося, который не обращает внимания на  то, что он не один. Кто-то следующий сядет на мокрое сиденье — так может, стоит задуматься и о других?

— Из людей в свиней превращаются легко! А вот обратного процесса — нет, — подтверждает эту мысль Михаил Дорохов.

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От редакции

Как вы добираетесь с пляжа?

Аноним, 20 июля 2020 13:55
Добираемся на такси.но приэтом есть ссобой клееночка (детская)под попу.и водители смеются
Организатор, 20 июля 2020 17:22
Всегда еду и буду ездить в мокрых трусах в маршрутках,всю жизнь ездили и будем ездить!
Аноним, 20 июля 2020 17:38
А что на вторые (сухие) бабла не хватат? Или вторые тоже всё время намокают?
Аноним, 21 июля 2020 15:58
Организатор ...
да , ездите ...
... поймаете какую нибудь красивую болезнь на свою задницу ...
кааааак раз микробы и простейшие ( трихом. И гонок. ....И ещё чего) очень любят такую сырую и тёплую влажную среду ...
Аноним, 21 июля 2020 18:48
А ещё "назло всем" не будете подтирать попу всю жизнь после похода в туалет?!
Григорий, 21 июля 2020 23:38
Свинья она всегда свинья
Аноним, 20 июля 2020 17:34
Ну вот,есть ведь выход(верхний комментарий с клееночкой!!!),и таксист тоже мог разорится на кусок полиэтилена на сидуху.Нет ругаем друг друга,костерим чуть не до смертоубийства.Потерпите чуток,скоро зима,сквозь пухарь не промокнет ничего!!!
Аноним, 21 июля 2020 09:53
"Потерпите чуток,скоро зима,сквозь пухарь не промокнет ничего!!!"

Зимой? Легко! Сядет клиент под лёгким шафэ с мороза, от печки в тепле такси окончательно развезёт и "ой тёпленькая пошла" ...
Аноним, 21 июля 2020 16:00
Аноним от 17. 34
... у каждого должна быть своя клеёночка
Чтобы не подцепить какую нибудь заразу...
Аноним, 20 июля 2020 18:08
НВР:
На своей машине
Аноним, 20 июля 2020 19:13
Такси,это работа,за поездку платят деньги,а если грудничок срыгнет,что мамашку прибить что ли?Уверен,в развитых странах даже вопроса такого не возникло бы,а мы ЗЛЫЕ.
Татьяна, 21 июля 2020 17:39
В развитых странах ума бы не хватило садиться в общественный транспорт с мокрой жопой. Ужас, деградируем постепенно
Аноним, 21 июля 2020 18:02
В оаэ доплату просят за ватерпроблем
Аноним, 20 июля 2020 20:08
Люди стали странные, в мокром точно не комфортно, себя не уважаете, других уважайте, ходите пешком.
Аноним, 20 июля 2020 20:37
Снимаю. "Милый, на мне нет белья"
Аноним, 20 июля 2020 20:41
Негде переодеваться, совсем негде.
Аноним, 20 июля 2020 20:42
Была одна кабинка на пляже Старый Бердск в том году, а в этом ее уже нет.
Аноним, 21 июля 2020 02:59
@Аноним, 20 июля 2020 20:42, Скоро и пляжа не будет. Всё продают и строят помойки, "город-курорт".
Аноним, 20 июля 2020 20:45
И туалетов тоже нету на пляжах.
Аноним, 21 июля 2020 00:16
Люди садятся в маршрутку в автобус в такси если такси можно так назвать таже маршрутка только чуть подешевле если ехать в четвёртом, и людям все равно что после них кто то поедет они же типа платят за услуги агрегатора и их должны обслужить по полной сервисной анкете которую себе люди придумали что он может всё а водитель никто
Аноним, 21 июля 2020 08:55
В маршрутке, когда нет условий переодется, стелю покрывало на котором загорал...
Аноним, 21 июля 2020 22:15
НВР:
Я всю свою жизнь переодеваюсь и спокойно еду до дома!!!

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