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Как распознать скупердяя в мужчине рядом с тобой: если не подарил шубу — он жадный?

12:17 21.07.2020, Ольга Щенятская Фото: https://www.pexels.com/
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— Скупой мужчина или нет, можно определить на встрече по тому, что он предлагает девушке, когда выражает свою симпатию, — считает психолог Роман Винилов. Читайте мнения бердчанок.

Как распознать скупердяя в мужчине рядом с тобой: если не подарил шубу он жадный?
От избранника женщина ждет романтики и щедрости

Тему жадных мужчин не дает покоя ни сердцу, ни кошельку дам. Ведь кому хочется жить рядом с жадных сухарем? Вот и подписчик  группы «Подслушано Бердск» в соцсети ВКонакте тоже устроили по этому поводу дискуссию. 17 июля в группе разметили лаконичный пост:

— Как быстро определить, скупой мужик или нет? Чтобы потом локти не кусать.

Действительно, интересно, есть универсальные признаки скупердяя, которые можно считать с человека на раз-два?

Вопрос собрал 55 комментариев, добрая часть которых в стиле «сама иди работать».

Нашлись те, кто дал практические советы.

— Сразу проси шубу, авто и квартиру. Если отказал — беги от этого скряги, — советует подписчик.
— Посмотри, какие носки носит. Если штопанные, то скупой и прижимистый)), — пишет ещё пользователь.

Кто-то заступился за девушку.

— А че все пишут «иди работай»? Типа если женщина хорошо зарабатывает, то она автоматом становится терпимее к скупым и прижимистым?- замечает читатель.
— Вот судя по комментам даже.. почему женщине должно быть стыдно, что хочет рядом щедрого мужчину? Ps работаю, зп побольше тут некоторых мужчин будет, с жадным и бедным не свяжусь, — комментирует посетительница.
— На самом деле это видно сразу, но не всегда обращаешь на такие мелочи внимание, ну или не хочется. «Ох уж эта тонкая грань, между экономный и жмот», — замечает пользовательница.

— Скупой мужчина или нет, можно определить на встрече по тому, что он предлагает девушке, когда выражает свою симпатию. Либо это будут просто встречи, либо подарки, ценные для девушки.
Одной встречи может быть недостаточно, важно смотреть по результатам нескольких встреч и, самое главное, чтобы эти вложения были не по просьбе, а по собственной воле, потому что, если мужчину просить о подарках или вложениях, то он это может сделать против своей воли, потому что так надо. Не все мужчины умеют отказывать.
-А если ничего не просить, а просто проводить время вместе, то вы увидите, что мужчина готов сделать для симпатичной ему женщины, — считает Роман Винилов, психолог в сфере взаимоотношений.

Как распознать скупердяя в мужчине рядом с тобой: если не подарил шубу он жадный?
Щедрый мужчина окружает девушку на свидании комфортом
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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 21 июля 2020 12:40
Просто не надо быть нищебродкой. И тогда в вашем распоряжении все сероглазые Аполлоны уездного города

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