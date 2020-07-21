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«Дегтярева домой!»: Новым митингом встретили врио губернатора в Хабаровске

18:44 21.07.2020 Фото: guruff / Instagram
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На несанкционированном митинге протестующие хабаровчане скандируют «Мы не сдадимся», «Фургал — наш выбор» и «Позор ЛДПР».

Дегтярева домой!: Новым митингом встретили врио губернатора в Хабаровске
Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом

Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ. По данным агентства AmurMedia, несанкционированный митинг проходит во вторник на площади Ленина перед зданием правительства Хабаровского края, при этом протестующие скандируют «Мы не сдадимся», «Фургал — наш выбор» и «Позор ЛДПР».

О митинге под стенами здания правительства Хабаровского края сообщает и портал DVhab.ru. Журналисты издания отмечают, что протестующие выкрикивают «Дегтярева домой».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», президент Путин накануне подписал указ об отрешении от власти губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия и назначения на должность врио главы региона Михаила Дегтярева. Он тоже член ЛДПР, в Госдуме возглавлял комитет по физкультуре, спорту, туризму и молодежной политике.

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От редакции

Дегтярев приживется?

Аноним, 21 июля 2020 20:11
Это тот самый лизоблюд, который на полном серьезе в госдуме предлагал сменить гимн России на "боже царя храни..." Какого царя-сами знаете.

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