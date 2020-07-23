Каждый месяц выплачивать по 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет. Кто готовит новые выплаты?

Такую инициативу высказал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Кроме того, он считает возможным выплачивать деньги каждый месяц и детям до 18 лет.

Граждане могут начать получать деньги каждый месяц

Новые выплаты для семей с детьми могут ввести в России. Соответствующее предложение внесено в Госдуму представителями фракции «Справедливой России».

Напомним, что выплаты на детей до 16 лет были введены президентом Владимиром Путиным. В июне семьи получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого ребенка от 3 и до 16 лет. В июле деньги были выплачены повторно, на этот раз возрастной диапазон расширили с рождения и до 16 лет. При этом общественность просит власть произвести еще одну такую выплату в августе, чтобы помочь родителям собрать детей в школу.

А лидер эсеров Сергей Миронов пошел еще дальше. Депутат настаивает на том, чтобы данные выплаты, которые распределяются Пенсионным фондом, должны стать ежемесячными. А кроме того, возрастной диапазон необходимо расширить до 18 лет. За это выплату часто критиковали россияне: что дети с 16 до 18 лет остались неохваченными.

«В весеннюю сессию мы направляли свои предложения в кабинет министров и считаем, что, например, выплата на детей в размере 10 тысяч рублей должна стать ежемесячной, и получать ее должны все дети до 18 лет», – приводит слова Миронова его пресс-служба.

По словам Миронова, государство наконец-то должно развернуться лицом к гражданам. А финансовая помощь российским семьям на фоне развивающегося коронакризиса очень нужна.

Как добавил глава СР, предыдущие инициативы партии о прямых выплатах россиянам, а также увеличении пособия по безработице были поддержаны федеральной властью.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет за июнь и июль обошлись российской казне в 600 млрд рублей.