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Повырубали! 60 деревьев подлежали спилу в Бердске. А как же остальные?

16:15 24.07.2020, Алина Бурова Фото: Читателей
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Аварийные тополя не вырубают по причине того, что на них не выделены средства, главный специалист Управления природными ресурсами города Андрей Неустроев.

Повырубали! 60 деревьев подлежали спилу в Бердске. А как же остальные?
Вырубка проводилась на нескольких улицах в Бердске

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» неоднократно обращались жители Бердска с просьбой разобраться законны ли вырубки деревьев в городе и подлежат ли спилу те деревья, которые пришли в негодность или вырубают сплошняком.

Как рассказал на оперативном штабе главный специалист Управления природными ресурсами Андрей Неустроев, вырубке подлежали только аварийные деревья. Вырубка велась на основании контракта заключенного по результатам аукциона. На это дело были выделены средства из бюджета.

— Вырубке подлежали аварийные деревья представляющие опасность для жителей города. В роще по ул. Микрорайон , 11 было убрано 29 деревьев. На улице Лунная, 11 убрали 11 деревьев. Ул. Лунная очень проходное место и там находятся очень много больных деревьев. По 10 деревьев убрали за ДК «Родина» и возле 12 школы.Работу выполняли специализированные организации очень грамотно и оперативно. В этом году у нас было убрано 60 берез.У меня спрашивали почему не вырубаются тополя, я пояснил, что на балансе стоят аварийные березы и на них выделены средства,- отметил Андрей Неустроев 24 июля.

Также специалист заверил, что в ближайшие дни будут проводиться рубки тополей у БЦГБ. Деньги выделены с Минздрава. Кроме того, планируют провести работы по улицам Ушакова, Карла Маркса и Островского.

Кроме того, на штабе упоминалось, что здоровые деревья не трогали и не трогают. Специалисты УЖКХ, УПР и лесхоза осматривают каждое дерево и определяют, каков его наклон, есть ли поражение паразитами, повреждение ствола, кроны, сухостойности, корневой системы.

В следующем году дальнейшую вырубку аварийных деревьев будут проводить по оставшимся адресам в зависимости от финансирования.

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