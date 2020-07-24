Суд признал экстремистской статью о мусульманах дьякона РПЦ Олега Рыжкова из Бердска. Роскомнадзор должен конфисковать публикацию

Спорный материал был опубликован в православном сборнике «Душа» еще в 2015 году. Уголовного состава о вражде и ненависти СК не усмотрел. Клирик согласен: если слова кого-то раздражают, их следует убрать из публичного пространства.

Олег Рыжков служит в храме Богоявления господня в Бердске и выпускает сборник «Душа», который распространяется по всей России

Бердский городской суд в пятницу, 24 июля, удовлетворил административный иск прокуратуры Новосибирской области к диакону Богоявленского храма Бердска Олегу Рыжкову. Тем самым статья Рыжкова о мусульманах, опубликованная в одном из православных сборников «Душа», признана экстремистским материалом. Теперь, после вступления в законную силу судебного решения, Роскомнадзор должен изъять ее из публичного пространства.

— Признать экстремистским материалом статью под названием «ИГИЛ — это неотъемлемая часть всего ислама» (ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация — прим. ред.), начинающуюся со слов «Вы слышали, что сказано: «Возлюби ближнего своего и ненавидь врага своего» и заканчивающуюся словами: «Чтобы найти истину, нужно сначала понять, где ее нет», опубликованную на страницах… сентябрьского номера…, отпечатанного в типографии «Светская Сибирь», — пояснила «Курьер. Среда. Бердск» суть исковых требований, которые отражены в решении судьи Натальи Новосадовой ее секретарь.

Ответчик не присутствовал на заседании, поскольку находится в отъезде, но сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что вполне удовлетворен решением суда. Говорит, что в ходе предыдущих заседаний согласился с тем, что в нынешнее время религиозная тема более болезненна, нежели в 2015 году, когда появилась статья в журнале «Душа», редакором которого он является.

— Сегодня эта публикация вызывает большой резонанс, воспринимается на фоне сегодняшних позиций в мире, поэтому я согласился с тем, что рассуждения о радикальном исламе могут кого-то раздражать и статью следует убрать, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 24 июля Рыжков.

Он отметил, что он ни в коем случае не преследовал целью разжигание религиозной вражды. Тем более, что за основу своего материала взял статью под названием «Я люблю мусульман, поэтому говорю им о Христе» египетского проповедника и священника Захария (Ботроса). И дал к ней свои комментарии.

Гражданский иск в отношении бердского послушника в начале апреля 2020 года подал зампрокурора Новосибирской области Микаил Аскеров.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», уголовное дело православного «экстремиста» Следственный комитет закрыл еще в 2017 году, не найдя состава преступления после проведения нескольких экспертиз.

— В 2015 году, когда начались активные выступления ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация — прим. ред.), я опубликовал статью одного египетского монаха со своими комментариями: откуда берет начало радикальный ислам. Статья не понравилась какому-то из уважаемых муфтиев в Красноярске. После чего начались многочисленные следственные проверки. Было пять всевозможных экспертиз на предмет экстремистских высказываний. Все они закончились ничем. И в декабре 2019 года прокурор согласился, что я ничего не нарушал. Тем более к тому времени президент изменил 282-ю статью УК (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства- прим. ред.). Но в мае мне пришло уведомление о гражданском иске, — рассказал Олег Рыжков.

И вот через три месяца он вздохнул спокойно — гражданское дело закрыто.

Справка

Статья 13. Ответственность за распространение экстремистских материалов

На территории Российской Федерации запрещается распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность.

Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на основании заявления прокурора или при производстве по соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому, административному или уголовному делу.

Одновременно с решением о признании информационных материалов экстремистскими судом принимается решение об их конфискации.

Копия вступившего в законную силу решения о признании информационных материалов экстремистскими направляется судом в трехдневный срок в федеральный орган государственной регистрации.

Федеральный орган государственной регистрации на основании решения суда о признании информационных материалов экстремистскими в течение тридцати дней вносит их в федеральный список экстремистских материалов.

Порядок ведения федерального списка экстремистских материалов устанавливается федеральным органом государственной регистрации.

Федеральный список экстремистских материалов подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте федерального органа государственной регистрации. Указанный список также подлежит опубликованию в средствах массовой информации в установленном порядке.