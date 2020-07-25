Какие льготы полагаются предпенсинерам и кто имеет на них право? Подробности

В России повысили возраст выхода на пенсию

За шесть месяцев 2020 года Пенсионный фонд России подтвердил право на различные меры социальной поддержки и льготы граждан предпенсионного возраста по 1,2 млн заявлений. Соответствующие сведения направлялись органам власти и ведомствам, предоставляющим льготы, либо напрямую самим предпенсионерам — в личном кабинете на сайте ПФР и портале Госуслуг, в территориальных органах Пенсионного фонда или в МФЦ.

Наибольший объем подтверждающих сведений с начала года был направлен центрам занятости, которые реализуют программы профессионального переобучения предпенсионеров, повышения квалификации и платят увеличенное пособие в период обучения или поиска предпенсионером работы. Для этих целей с января Пенсионный фонд подтвердил центрам занятости напрямую и через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) статус 932 тыс. человек.

Чтобы работающие предпенсионеры могли воспользоваться правом на оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации, ПФР передал по запросам от работодателей сведения в отношении 124 тыс. человек. Соответствующий информационный обмен, как и с центрами занятости, происходит на основе соглашений. На данный момент они заключены Пенсионным фондом с 1,6 млн работодателей.

В случае если предпенсионер хочет самостоятельно получить подтверждающие сведения о праве на льготы, он может сделать это в клиентских службах и управлениях Пенсионного фонда либо через личный кабинет на сайте ПФР. Таким способом справки с начала года получили порядка 197 тыс. человек.

Отметим, льготы предпенсионерам предоставляются с 2019 года. Ранее правом на подобные меры поддержки пользовались только пенсионеры. Большинство льгот носит федеральный характер и возникает за пять лет до нового пенсионного возраста.

Льготы и гарантии людям предпенсионного возраста

Для граждан предпенсионного возраста сохраняются льготы и меры социальной поддержки, ранее предоставляемые по достижении пенсионного возраста: бесплатные лекарства и льготный проезд на транспорте, скидка на оплату капремонта и других жилищно-коммунальных услуг, освобождение от имущественного и земельного налогов и прочие.

С 2019 года для предпенсионеров также вводятся новые льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, и дополнительные гарантии трудовой занятости. В отношении работодателей предусматривается административная и уголовная ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по причине возраста. За работодателем также закрепляется обязанность ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы.

Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода. С 2019 года и далее правом на льготы пользуются женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и старше.

Пятилетний срок также актуален, когда при назначении пенсии учитываются одновременно достижение определенного возраста и выработка специального стажа. Это прежде всего относится к работникам опасных и тяжелых профессий по спискам №1, №2 и др., позволяющим досрочно выходить на пенсию. Наступление предпенсионного возраста и права на льготы в таких случаях возникает за 5 лет до возраста досрочного выхода на пенсию при соблюдении одного из условий: выработка требуемого льготного стажа, в случае если человек уже прекратил работу по соответствующей специальности, либо факт работы по соответствующей специальности.

Например, водители общественного городского транспорта при наличии необходимого спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от пола) выходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины). Это значит, что границы наступления предпенсионного возраста будут установлены для женщин-водителей начиная с 45 лет, а для мужчин-водителей начиная с 50 лет.

Предпенсионный возраст врачей, учителей и других работников, у которых право на пенсию возникает не с определенных лет, а при выработке специального стажа, наступает одновременно с его приобретением. Так, школьный учитель, который в марте 2019 года выработает необходимый педагогический стаж, начиная с этого же момента будет считаться предпенсионером.

Для тех, у кого пенсионный возраст с 2019 года не поменялся, тоже есть право на предпенсионные льготы за 5 лет до выхода на пенсию. Например, у многодетных мам с пятью детьми оно возникает начиная с 45 лет, то есть за 5 лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет). При определении статуса предпенсионера в подобных случаях учитываются два фактора. Во-первых, основание, дающее право на досрочное назначение пенсии – им может быть необходимое количество детей, инвалидность, стаж на вредном производстве и пр. А во-вторых, непосредственно возраст назначения пенсии, от которого отсчитывается пятилетний период предоставления льгот.

Исключением, на которое не распространяется правило 5 лет, являются налоговые льготы. Они предоставляются по достижении прежних границ пенсионного возраста. Для большинства россиян это 55 или 60 лет в зависимости от пола, а в случае с досрочно выходящими на пенсию людьми – ранее этого возраста. Например, для северян, которые по прежнему законодательству выходят на пенсию на 5 лет раньше всех остальных, предпенсионным возрастом для получения налоговых льгот соответственно является 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.

Подтверждение предпенсионного статуса

Пенсионный фонд России запустил сервис информирования, через который предоставляются сведения о россиянах, достигших предпенсионного возраста. Эти данные используют органы власти, ведомства и работодатели для предоставления соответствующих льгот гражданам. Например, центры занятости, которые с 2019 года предоставляют предпенсионерам повышенное пособие по безработице и занимаются программами профессионального переобучения и повышения квалификации предпенсионеров.

Данные ПФР передаются в электронной форме по каналам СМЭВ, через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) и электронное взаимодействие с работодателями. Справка, подтверждающая статус человека в качестве предпенсионера также предоставляется через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда и в территориальных органах ПФР.

Переходный период по повышению пенсионного возраста

Для постепенного повышения пенсионного возраста предусмотрен длительный переходный период продолжительностью 10 лет (с 2019 по 2028 год). Адаптацию к новым параметрам пенсионного возраста в первые несколько лет переходного периода также обеспечивает специальная льгота – назначение пенсии на полгода раньше нового пенсионного возраста. Она предусмотрена для тех, кто должен был выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах по условиям прежнего законодательства. Для страховых пенсий по старости на общих основаниях и это женщины 1964–1965 года рождения и мужчины 1959–1960 года рождения. Благодаря льготе пенсия по новым основаниям будет назначаться уже в 2019 году: женщинам в возрасте 55,5 лет и мужчинам в возрасте 60,5 лет; в 2020 году: женщинам в возрасте 56,5 лет и мужчинам в возрасте 61,5 лет.

В течение всего переходного периода продолжают действовать требования по стажу и пенсионным коэффициентам, необходимым для назначения страховой пенсии по старости. Так, в 2020 году для выхода на пенсию требуется не менее 11 лет стажа и 18,6 пенсионных коэффициента.

Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности – они сохраняются в полном объеме и назначаются людям, потерявшим трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности.

По итогам переходного периода, начиная с 2028 года и далее, женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65 лет.