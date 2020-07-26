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Матушка, продай Mercedes Benz S: глава РПЦ требует избавиться от авто за 9, 5 млн рублей игуменью Феофанию

10:21 26.07.2020 Фото: ТАСС
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О том, что Феофания, которая несколько лет назад руководила построенными по программе РПЦ столичными гостиницами «Покровская» и «Даниловская», приобрела Mercedes за 9,5 млн руб., в середине июля сообщило издание «Открытые медиа».

Матушка, продай Mercedes Benz S: глава РПЦ требует избавиться от авто за 9, 5 млн рублей игуменью Феофанию
Настоятельница Покровского монастыря игуменья Феофания (Мискина) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил настоятельницу Покровского монастыря Москвы игуменью Феофанию (Мискину) на продажу находящегося в ее владении автомобиля Mercedes Benz S-класса, сообщил официальный представитель РПЦ Владимир Легойда, пишет Интерфакс. 

«Предстоятель Русской церкви указал, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели», — написал он в субботу в своем телеграм-канале.

Патриарх напомнил о благословении всем священнослужителям и монашествующим не пользоваться автомобилями, которые принято относить к роскошным, а необходимые для работы транспортные средства оформлять на обители.

Легойда отмечает, что об этом говорилось неоднократно, в частности, в 2012 и в 2017 годах.

Ранее широкий резонанс в СМИ и соцсетях получила информация о том, что игуменья Феофания приобрела на свое имя «Мерседес» стоимостью 9,5 млн рублей.

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