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Достали труп утопленника через два дня поисков в Обском море спасатели Бердска

12:46 26.07.2020, Анастасия Солодкова Фото: ГУ МЧС по НСО
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Трагедия произошла в Ордынском районе. Бердские спасатели с утра пятницы обследовали дно в поисках тела 28-летнего мужчины. Его нашли в 100 метрах от берега.

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Достали труп утопленника через два дня поисков в Обском море спасатели Бердска
Утонувшего нашли в Обском море водолазы-спасатели Бердска

Водолазы бердского поисково-спасательного отряда вечером 25 июля обнаружили тело утонувего в Обском море 28-летнего жителя Ордынского района. Об этом в воскресенье «Курьер. Сред. Бердск» рассказал дежурный БПСО.

Бердские спасатели утром в пятницу уехали на поиски утонувшего накануне в Ордынском районе 28-летнего мужчины. Сообщение о происшествии и с просьбой о помощи в поисках поступило от местной полиции — человек утонул в районе села Чингиз 23 июля.

Трагедия произошла примерно в 100 метрах от берега на Обском море, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

И вот в субботу около 19.00 утонувший мужчина был найден. Тело водолазы-спасатели передали сотрудникам полиции Ордынского района. Правоохранителям предстоит установить причину смерти молодого человека.

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