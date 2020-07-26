Рекорд: € 400 000 получила Алла Пугачева за выступление. Это самый большой гонорар в России

Банкеты, в рамках которых планировались выступления знаменитой певицы, рассчитывались в среднем на сотню гостей

Певица Алла Борисовна Пугачева, вопреки многочисленным слухам, после карантина отказывается от всех выступлений на корпоративах и тихо проводит свободное время в кругу семьи в замке, который расположен в подмосковной деревне Грязь. Лишь иногда артистка выбирается в гости к друзьям или пройтись по магазинам.

«На данный момент Алла Борисовна на разного рода корпоративах не выступает, потому что всем известно, что у нее очень большие гонорары, а нынче совсем не те времена, когда заказчики готовы осыпать артистов большими деньгами», — сказал промоутер.

Он отметил, что Пугачева в последнее время предпочитает появляться на вечеринках исключительно в качестве гостя. Кроме того, у певицы есть несколько верных фанатов из числа очень состоятельных заказчиков, но они пока никаких мероприятий не планируют.

Также глава «Ру-Концерта» сообщил, какие суммы обычно приходилось платить заказчикам за корпоративы с участием Примадонны. Так, самой артистке за выступление нужно было отдать 300-350 тысяч евро.

«Однажды ей заплатили рекордные 400 тысяч евро, чего еще не было в истории отечественного шоу-бизнеса», — рассказал Морозов.

Он добавил, что приемы и банкеты, в рамках которых планировались выступления знаменитой певицы, рассчитывались в среднем на сотню гостей и обходились заказчикам в колоссальные суммы, около 40 миллионов рублей. На таких мероприятиях организаторы иногда выкладывали до полутора миллионов только за фейерверки, еще почти миллиона могли потратить на заказ торта, сообщается в издании «Комсомольская правда».

Источник: 7mednews