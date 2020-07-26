Тело пропавшего 3-летнего мальчика нашли в сливной яме

Ребенка искали в Крыму с пятницы более 2000 человек. Как малыш попал в яму рядом со своим домом, выясняет СК.

Волонтеры участвовали в поисках исчезнувшего ребенка

Спасатели обнаружили тело пропавшего в пятницу в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика, сообщил журналистам министр МЧС по региону Сергей Шахов.

Трехлетний мальчик пропал в пятницу в Симферопольском районе Крыма, был объявлен розыск. Ребенок играл на площадке у дома в селе Строгановка и исчез. СУСК возбудил уголовное дело. Всего в поисках было задействовано около двух тысяч человек.

«К сожалению, обнаружено тело ребенка 2017 г.р. без признаков жизни. Ведутся следственные действия», — сообщил Шахов.

Причины смерти ребенка не сообщаются, поисковые работы прекращены.

Источник в правоохранительных структурах полуострова сообщил РИА Новости, что тело ребенка было найдено в сливной яме, расположенной рядом с домовладением. Каким образом мальчик оказался в ней, разбирается следствие.