26.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Тело пропавшего 3-летнего мальчика нашли в сливной яме

16:52 26.07.2020 Фото: Лизы Алерт
0

Ребенка искали в Крыму с пятницы более 2000 человек. Как малыш попал в яму рядом со своим домом, выясняет СК.

Тело пропавшего 3 летнего мальчика нашли в сливной яме
Волонтеры участвовали в поисках исчезнувшего ребенка

Спасатели обнаружили тело пропавшего в пятницу в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика, сообщил журналистам министр МЧС по региону Сергей Шахов.

Трехлетний мальчик пропал в пятницу в Симферопольском районе Крыма, был объявлен розыск. Ребенок играл на площадке у дома в селе Строгановка и исчез. СУСК возбудил уголовное дело. Всего в поисках было задействовано около двух тысяч человек.

«К сожалению, обнаружено тело ребенка 2017 г.р. без признаков жизни. Ведутся следственные действия», — сообщил Шахов.

Причины смерти ребенка не сообщаются, поисковые работы прекращены.

Источник в правоохранительных структурах полуострова сообщил РИА Новости, что тело ребенка было найдено в сливной яме, расположенной рядом с домовладением. Каким образом мальчик оказался в ней, разбирается следствие.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Родители не доглядели?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Разруха и бедность": раскритиковала Крым российская фигуристка Александра Бойкова
18:12 26-07-2020
Бердск«Просят попрошайки, граждане требуют»: о выплате 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет в июле Путин объявил 23 июня. Будут ли деньги в августе? 1
17:58 26-07-2020
«Просят попрошайки, граждане требуют»: о выплате 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет в июле Путин объявил 23 июня. Будут ли деньги в августе?
Уникальная находка: Скелет мамонта в прекрасном состоянии обнаружили в озере на Ямале
17:14 26-07-2020
Уникальная находка: Скелет мамонта в прекрасном состоянии обнаружили в озере на Ямале
Путин: 40 новых кораблей примет ВМФ в 2020 году
17:02 26-07-2020
Путин: 40 новых кораблей примет ВМФ в 2020 году
Тело пропавшего 3-летнего мальчика нашли в сливной яме
16:52 26-07-2020
Тело пропавшего 3-летнего мальчика нашли в сливной яме
Малоимущим выплатят 150 тыс. рублей на одежду и товары для детей
16:20 26-07-2020
Малоимущим выплатят 150 тыс. рублей на одежду и товары для детей
Как отличить коронавирус от гриппа? Следите за температурой
16:03 26-07-2020
Как отличить коронавирус от гриппа? Следите за температурой
БердскУмер морпех Евгений Хренов в Бердске: траурных фото на памятнике стало больше. Цветами почтили память ушедших в День ВМФ-2020
15:53 26-07-2020
Умер морпех Евгений Хренов в Бердске: траурных фото на памятнике стало больше. Цветами почтили память ушедших в День ВМФ-2020
Угнал с СТО Volkswagen Touareg и попал в ДТП авторемонтник в Новосибирске
15:37 26-07-2020
Угнал с СТО Volkswagen Touareg и попал в ДТП авторемонтник в Новосибирске
Бердск"Выпрашивать 10 000 рублей и выживать устал народ": Петицию о продлении выплат в августе 2020 на детей от 3 до 16 лет подписали 128 000 родителей 49
15:27 26-07-2020