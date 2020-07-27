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SOS: опасное солнце 3 дня с 27 июля 2020 будет жечь россиян. Список регионов

12:00 27.07.2020 Фото: pixabay.com
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Высокий индекс ультрафиолетового излучения прогнозируется в данных регионах в первые три дня недели. В такой ситуации крайне высока вероятность солнечных ударов и ожогов кожи, предупреждает Вильфанд.

SOS: опасное солнце 3 дня с 27 июля 2020 будет жечь россиян. Список регионов
Высокий индекс ультрафиолетового излучения прогнозируется в данных регионах в первые три дня недели

По словам Вильфанда, опасное солнечное излучение прогнозируется в Приморском крае, Владивостоке и Забайкалье.
Опасное ультрафиолетовое излучение прогнозируется в Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, республике Адыгея и Забайкалье в ближайшие три дня. В эти дни следует избегать длительного нахождения на солнце, чтобы избежать солнечных ударов и ожогов кожи, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В ближайшие дни в Орловской, Брянской, Курской, Воронежской областях индекс ультрафиолетового излучения будет доходить до семи единиц. В южных регионах, в районе Сочи, Адыгеи, на юге Краснодарского и Ставропольского краев этот индекс будет достигать восьми-девяти единиц. Это очень опасно, потому что поражения на коже возникают при таком индексе очень быстро», — сообщил он.

Кроме того, по словам Вильфанда, опасное солнечное излучение прогнозируется в Приморском крае, Владивостоке и Забайкалье.

«Также в Приморском крае, Владивостоке, в Забайкалье очень высокий индекс, особенно в первые два дня недели, — семь единиц», — отметил метеоролог.

Высокий индекс ультрафиолетового излучения прогнозируется в данных регионах в первые три дня недели. В такой ситуации крайне высока вероятность солнечных ударов и ожогов кожи, предупреждает Вильфанд.

Стандарт ультрафиолетового индекса был разработан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от 1 до 12 единиц: чем выше индекс, тем больше может быть вред для кожи и глаз. При индексе, равном или превышающем 3, необходимо применять защитные средства от солнца.

Источник: ТАСС

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