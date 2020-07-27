Против возвращения России в G7 выступила Германия

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас

Глава МИД страны Хайко Маас назвал невозможным восстановление Группы восьми без разрешения конфликта на востоке Украины.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что не видит возможности восстановления Группы восьми (G8) с участием России в связи со сложившейся ситуацией на востоке Украины, а также с воссоединением Крыма с РФ. Такое мнение он высказал в опубликованном в воскресенье интервью для газеты Rheinische Post.

«Причинами исключения России [из формата G8] стали аннексия Крыма и вмешательство в ситуацию на востоке Украины. Я не вижу возможности возвращения [РФ в Группу восьми] до тех пор, пока эта ситуация не разрешится», — отметил Маас, отвечая на вопрос издания о возможности возвращения к формату G8 с участием Москвы.

Кроме того, глава германского внешнеполитического ведомства, комментируя планы Трампа, помимо РФ, пригласить на саммит G7 Австралию, Индию и Южную Корею, отметил, что «G7 и G20 представляют собой два разумно скоординированных формата». «Нам не нужны G11 или G12», — заключил Маас.

В начале июня глава МИД ФРГ заявлял, что сомневается в целесообразности возможного изменения формата «большой семерки».

Форматы взаимодействия

G7 — объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

В 1975 году клуб провел первое заседание в составе Великобритании, Западной Германии, Италии, США, Франции и Японии. Оно прошло во Франции.

В формате «семерки» клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал «большой восьмеркой». В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату «семерки».

Трамп ранее объявил о планах перенести саммит Группы семи с конца июня на сентябрь и о желании пригласить на эту встречу Россию, Австралию, Индию и Республику Корея.

Источник: ТАСС