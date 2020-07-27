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Украл земли на 32 млн рублей директор компании «ИнвестКом» у Новосибирска

18:49 27.07.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
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По подложным документам он зарегистрировал в Росреестре право собственности на несуществующий объект, а потом выкупил у города по льготной цене земельный участок площадью более 7 тыс. кв. метров.

Украл земли на 32 млн рублей директор компании ИнвестКом у Новосибирска
Землю незаконно получил бизнесмен

Прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело о хищении муниципальных земель стоимостью свыше 32 млн рублей, сообщили в надзорном ведомстве 27 июля.

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

По версии следствия, с января 2014 года по декабрь 2015 года руководитель общества с ограниченной ответственностью «ИнвестКом» по подложным документам зарегистрировал в Росреестре право собственности на несуществующий объект недвижимости (нежилое здание), якобы построенный на ранее арендованном у мэрии г. Новосибирска земельном участке.

Впоследствии обвиняемый как собственник здания воспользовался положениями земельного законодательства и выкупил у муниципального образования по льготной цене земельный участок площадью более 7 тыс. кв. м.

В результате его действий бюджету Новосибирска причинен ущерб в размере более 32 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.

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От редакции

Землю отберут?

Аноним, 27 июля 2020 20:16
Не при этой ...

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