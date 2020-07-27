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За взятку арестовал депутата Алтайского края Всеволода Кондратьева суд Новосибирска

19:39 27.07.2020 Фото: akzs.ru
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Подозревают, что член краевого парламента дал через посредника крупную взятку должностному лицу. Членство Кондратьева в «Единой России» приостановили. Месяц он проведет в СИЗО.

За взятку арестовал депутата Алтайского края Всеволода Кондратьева суд Новосибирска
В Новосибирске арестовали депутата Законодательного собрания Алтайского края Всеволода Кондратьева

В Новосибирске арестовали депутата Законодательного собрания Алтайского края Всеволода Кондратьева. Об этом сообщили в понедельник в Советском районном суде. Его обвиняют в даче крупной взятки должностному лицу через посредника.

«26 июля 2020 года, Советским районным судом г. Новосибирска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кондратьева В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту дачи взятки должностному лицу через посредника, совершенное в особо крупном размере.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Суд удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области; обвиняемому Кондратьеву В. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 (один) месяц 30 суток, то есть до 23.09.2020 г. Постановление в законную силу не вступило», — сообщается на сайте суда.

Всеволод Кондратьев родился в Барнауле, в 1997 году он окончил государственный технический университет им. И.И.Ползунова. С февраля 2009 года по декабрь 2011 являлся гендиректором строительной компании «Стройгаз». В 2008 году был избран депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания. В 2016 году, Всеволод Кондратьев был избран депутатом Законодательного Собрания Алтайского Края VII созыва по одномандатному избирательному округу №7.

Членство депутата Кондратьева в партии «Единая Россия» будет остановлено в соответствии с уставом партии из-за возбужденного уголовного дела.

СК РФ по Новосибирской области пока не комментирует обстоятельства дела.

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