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На юг идет гроза и дождь 28 июля 2020. В Бердск тоже. Днем до +26

08:00 28.07.2020 Фото: wikipedia.org
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Ночью и утром местами туманы. Ветер восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

На юг идет гроза и дождь 28 июля 2020. В Бердск тоже. Днем до +26
Температура воздуха ночью +5, +10°C, при облачности до +15, днем +21, +26°C

Метеорологическая обстановка: переменная облачность, преимущественно без осадков, днем по югу местами небольшие дожди, грозы, ночью и утром местами туманы. Ветер восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью +5, +10°C, при облачности до +15, днем +21, +26°C.

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