Красивые поздравления с днем Крещения Руси 28 июля

28 июля каждого года по все славянской земле отмечается великий день – крещение Руси, которое принято было еще Владимиром Великим. До сих пор каждый верующий человек не забывает в этот праздник поздравить близких людей и отправить им открытку с пожеланием здоровья, процветания и благополучия.

День Крещения Руси — государственная памятная дата Российской Федерации, установленная в 2010 году Федеральным законом

Сегодня день великий, очень важный,

Сегодня день крещения Руси,

И в этот день тебе желаю,



Еще желаю я достатка,

Земных и неземных всех благ,

Чтоб было все с тобой в порядке,

Чтоб не пугал вовеки мрак!

День крещения Руси —

Праздник православный,



Будет духом здравый.

Ведь культура — это важно,

Помнить надо даты,

Жить тогда не так уж страшно,

Жить тогда отрадно!

Пожелаю в этот день

Быть с родными дома,



И очага родного!

С Днем Крещения Руси

Поздравляю от души!

Будь всегда благочестив,

Окружает пусть лишь позитив.

Пусть на сердце будет ясно,



Пусть Господь хранит от бед.

В процветанье пусть пройдут десятки лет.

Много лет тому назад

Русь крестилась по обряду,

Бог стал ближе и родней,

Он всегда со всеми рядом!

В этот светлый ясный день

Вспоминаем мы Крещенье,

Просим Господа одно,

Чтобы дал благословенье.

Люди православные,

День крещения Руси

Сегодня наступил.



Господь благословил

Нас и землю грешную.

А то были б безутешные.

Поздравляю всех и вся,

С нами Бог и русская земля!

Вас поздравляем с Днем Крещения Руси,



Давайте Господа о благостях просить

И он прольется благодатным светом.

Желаем вам дожить до дней седых,

И помыслами чистыми гордиться,

Гнать мысли темные,

Не слушать слов чужих

И в лучшей вере заново родиться.

Наступил сегодня важный

День крещения Руси,

Это он сумел однажды

Всю историю спасти.

То язычниками жили,

Да крещеный стал народ,

Так что помним, любим, знаем,



Князь Владимир Русь крестил,

Храмы всюду возводил.

Православной веры люди

Подвиг его не забудут.

И с тех пор все каждый год

Прославляют Крестный Ход.

Так много лет прошло с тех пор,

Как князь Владимир Русь крестил,

Но православный человек

Событье это не забыл,

Всех с этим праздником святым,

Мы поздравляем от души,

Желаем счастья всем и благ,



С Днем крещенья матушки-Руси!

С праздником великим православным!

Веру в сердце, как свечу неси,

Помни в суете мирской о главном,

Помни, что молитва — это труд,

Ближнего люби всегда и Бога,



В жизни отыщи свою дорогу!

В праздник, День Руси крещенья,

Мы хотим Вам пожелать,

Чтобы точно все обряды

Удавалось выполнять.

Чтобы верили смиренно,



Снизойдёт благословенье,

К вам от Господа Христа.

Проживайте жизнь умело,

Точно зная, что есть цель,

И вперёд шагайте смело,

Хоть в жару, а хоть в метель.

Говорят, крестили Русь мечом,

И насильно в реку загоняли,

Но теперь-то это ни при чем,

Ведь мы веру так и не меняли.

Подарили нам возможность всем

В старой церкви постоять тихонько,

И, в защиту от дурных проблем,

Положить в карман себе иконку.

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Поздравления на День крещения Руси в прозе

Поздравляю с Днём крещения Руси и желаю благодатной, доброй, красивой и счастливой жизни, в которой Господь всегда поможет выбрать верный путь, в которой будет много дней услады и радости.

Тебя с Крещеньем Руси, друг мой, поздравляю. Ведь этот праздник важен для всех нас! Желаю быть тебе здоровым, богатым и счастливым!

Поздравляю с Днём крещения Руси и хочу пожелать всегда чтить традиции наших предков, уважать и беречь ценности славянского народа, браво трудиться на благо общества, с каждым днём укреплять свою веру и просвещать свою личность.

Русь крестилась в этот день, и мы сегодня поздравляем вас, славные и добрые христиане, с этой чудесной датой! Пусть доброта, всеобъемлющая любовь, отцовская забота Господа нашего всегда оберегает наше здоровье и жизнь и охраняет все трепетные души от греха!

Желаю, чтобы в этот прекрасный и великий праздник, все ваши молитвы были услышаны. Пускай в ваших душах укрепится праведная вера в чудотворный, православный крест. Желаю благополучия и мира вашим домам. Пускай они всегда будут защищены от любой скверны, а ваши помыслы будут добры и богоугодны. С праздником крещения Руси!

Желаем христианскому народу в День крещения Руси безграничного счастья, умиротворения, любви, бескорыстия, сострадания, желания помочь близким людям. Пусть святая вера наполняет ваши сердца и даёт силы для противостояния грехам!

Крещение Руси — безусловный великий день в религиозной жизни страны! Пусть в каждом доме, в каждой семье царит благодать, любовь, взаимопонимание, чтобы счастливы были все и радовались простым жизненным ценностям!

В этот чудесный день поздравляем христиан с великим торжеством – Днём крещения Руси, когда язычество было изгнано с родных земель, а единый святой Бог окружил своей заботой сердца и души всех людей! Пускай ваша вера никогда не угасает, а приносит в ваши дома теплоту, добро, счастье и любовь!

Поздравляем всех православных с Днём крещения Руси! Пусть сегодня вспоминаются святые чудесные деянья князя Владимира, приведшего в наши сердца христианскую веру и прогнав идолопоклонство! Будьте счастливы, верьте в божественную силу, цените близких и дарите им свою искреннюю любовь!

Я поздравляю тебя в честь Крещения Руси! Здоровья в этот день хочу тебе желать. И не чуть-чуть, а очень много. Ну, скажем так, вагонов где-то пять.

Источник: omolitvah.ru