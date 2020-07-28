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За похищение своих детей россиянку Осипову власти США не хотят из тюрьмы отправить под домашний арест

10:45 28.07.2020 Фото: pixabay.com
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По утверждению стороны обвинения, россиянка не предоставила весомых доказательств того, что она, будучи отпущенной под домашний арест, не намерена бежать из страны.

За похищение своих детей россиянку Осипову власти США не хотят из тюрьмы отправить под домашний арест
Осипову в 2019 году признали виновной в похищении и вывозе за пределы США собственных детей и вымогательстве

По утверждению стороны обвинения, россиянка не предоставила весомых доказательств того, что она, будучи отпущенной под домашний арест, не намерена бежать из страны.
Американские власти в суде требуют отказать россиянке Богдане Осиповой (Мобли), которая находится в американской тюрьме в городе Данбери (штат Коннектикут), в возможности продолжить отбывать наказание под домашним арестом. Соответствующее ходатайство со стороны прокуратуры поступило в понедельник в электронную базу федерального окружного суда в штате Канзас.

По утверждению стороны обвинения, россиянка не предоставила весомых доказательств того, что она, будучи отпущенной под домашний арест, не намерена бежать из страны. Прокуратура подчеркивает, что у обвиняемой «имеются весомые причины для побега, не в последнюю очередь потому, что ее дети находятся в России». В связи с этим, указывает в ходатайстве помощник прокурора по округу Канзас Джейсон Харт, суд должен отказать россиянке в просьбе отбывать оставшийся срок «дома у ее приемного отца в нью-йоркском районе Куинс».

В середине июля Осипова направила в суд ходатайство с просьбой разрешить ей в свете пандемии нового коронавируса и проблем со здоровьем далее отбывать заключение под домашним арестом. Осипова отмечала, что не имеет в настоящее время ни действующего американского паспорта, ни российского. В ходатайстве подчеркивается, что у нее «нет связей с организованной преступностью», она не пыталась бежать из тюрьмы. Как следовало из документа, она должна находиться в заключении еще около трех лет.

Осипова сообщила, что у нее целый ряд хронических заболеваний, заострив внимание на том, что продолжается пандемия нового коронавируса. По словам россиянки, «в случае инфицирования есть риск, что она может тяжело заболеть или умереть». В тюрьме Данбери выявили много случаев заражения. В апреле посольство России в США направило в Госдепартамент ноту с требованием не допустить заражения Осиповой коронавирусом.

Осипову в 2019 году признали виновной в похищении и вывозе за пределы США собственных детей и вымогательстве. Ее приговорили примерно к шести годам тюремного заключения. В этой же тюрьме в Данбери содержат российского летчика Константина Ярошенко.

Источник: ТАСС

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