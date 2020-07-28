Кошка или собака? Кого полюбили больше во время карантина жители Новосибирска

Новосибирцы не теряли зря время дома в карантин, многие из них решились завести домашнее животное. Спрос на “четвероногих” во II квартале 2020 года стал гораздо выше чем до этого. Другой интересный тренд — многие жители Новосибирска отдают питомцев даром.

Средняя стоимость кошек за год выросла на 35%

Во II квартале 2020 года значительно вырос интерес россиян к домашним животным. Кошек и собак покупали на 30% чаще, чем в I квартале и на 20% чаще, чем год назад. При этом кошками россияне интересовались гораздо активнее, чем собаками: их покупали на 22% чаще, чем в прошлом году, а собак – всего на 12%.

Как изменились цены на кошек и собак?

На фоне роста спроса на домашних животных, и кошки, и собаки в России подорожали. Во II квартале 2020 года собаки стали стоить на 21% больше, чем в предыдущем квартале и на 39% больше, чем год назад. В среднем на приобретение “ушастого” друга у жителей России уйдет 12 400 рублей. В некоторых городах пополнение в семью обойдется дешевле, например, в Барнауле — здесь собаку можно купить в среднем за 5 500 рублей.

Рекордные показатели средней стоимости зафиксированы в Москве, где собака стоит в среднем 27 600 рублей. В Екатеринбурге и Санкт-Петербурге собаки тоже дороже среднего по России и стоят в среднем 23 700 и 20 000 рублей.

В Новосибирске собаку на Авито можно приобрести за 16 800 рублей.

Средняя стоимость кошек за год выросла на 35%, а за квартал – на 6%. Динамика цен на них менее активная, чем на собак, стоят они также значительно ниже. Средняя стоимость кошек во II квартале составила 3 800 рублей, однако цены могут отличаться в разных городах значительно. В Новосибирске средняя цена составляет 4 000 рублей.

В Москве и Санкт-Петербурге цены значительно выше — 9 900 и 8 000 рублей соответственно. Скорее всего, в этих городах пользователи продают более дорогие породы кошек.

Собаки даром не достаются

Россияне используют платформу не только, чтобы продавать кошек и собак, многие готовы дарить питомцев. Во II квартале из числа всех кошек, которые нашли хозяев, 45% россияне получили бесплатно. Среди собак доля подаренных заметно меньше и составляет 35%.

Кошки

Чаще всего кошек во II квартале отдавали в дар в Барнауле – в этом городе доля подаренных кошек составила 50% от выставленных на Авито. На втором месте Тольятти, жителям которого достались бесплатно 48% кошек. Третье место делят Новосибирск, Нижний Новгород, Челябинск и Иркутск. В каждом из этих городов доля подаренных кошек 46%.

Чаще всего россияне во II квартале приобретали и получали в дар беспородных кошек. При покупке они обходились жителям страны в среднем в 423 рубля. За год стоимость беспородных кошек выросла на 14%. В Новосибирске также преобладала доля беспородных кошек в продаже, а их цена составила в среднем 100 рублей.

Среди купленных породистых кошек топ-3 самых популярных пород выглядит так:

шотландская (средняя цена – 3 026 рублей), британская (средняя цена – 3 117 рублей), мейн-кун (средняя цена – 9 627 рублей). Кошек этих же пород россияне чаще всего бескорыстно отдавали новым хозяевам. На первом месте среди подаренных оказались британские кошки, на втором – шотландские, а на третьем – снова кошки породы мейнкун.

Собаки

Собак бесплатно получали чаще всего во II квартале жители Воронежа, Нижнего Новгорода и Барнаула. В каждом из этих городов доля подаренных собак от общего числа оказалась на уровне 40%. В дар чаще всего отдавали и принимали больших собак, в первую очередь немецких овчарок, сибирских хаски и лаек. Новосибирцы подарили порядка 32% собак.

Во II квартале россияне чаще были готовы приобрести за деньги собак некрупных пород. Первое место в топе наиболее популярных собак для покупки заняли йоркширские терьеры, а третье – той-терьеры. На втором месте при этом оказались немецкие овчарки. Внимание новосибирцев было больше всего приковано к шпицам, йоркширским терьерам, той-терьерам и чихуахуа.