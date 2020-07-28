Коллекторам запретят звонить бабушкам и соседям должников

Работу коллекторов в России регулирует закон о защите прав и интересов граждан

Чтобы напоминать о долгах через родственников, нужно заручиться их письменным согласием.

Компании, которые занимаются выбиванием долгов, будут обязаны общаться исключительно с должниками и не смогут беспокоить их родственников, друзей и соседей. Законопроект с такой нормой был одобрен без замечаний комиссией Правительства по законопроектной деятельности 27 июля. «Парламентская газета» напоминает, какие ограничения сегодня действуют для коллекторов.

Презумпция несогласия



Законопроект, одобренный Правительством, разработан группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. Он устраняет нынешний пробел в законодательстве, который, по убеждению парламентариев, дискриминирует граждан, допуская взаимодействие коллекторов с членами семьи, друзьями и соседями должника без их согласия.«Фактически сегодня третьи лица становятся по усмотрению коллекторов субъектами давления и претензий, что противоречит принципам правоотношений, индивидуальной свободы и личной ответственности за принятые решения», — подчёркивала ранее Яровая.

Документ вводит так называемую презумпцию несогласия третьих лиц на общение с коллекторами, поясняла вице-спикер. В случае его принятия таким компаниям нужно будет получать письменное согласие от близких и знакомых должника для того, чтобы звонить им или слать письма. Дав такое согласие, граждане будут вправе отозвать его в любой момент, следует из документа.

Никакого вандализма

Работу коллекторов в России регулирует закон о защите прав и интересов граждан при возврате просроченной задолженности. Он запрещает им применять физическую силу, угрожать расправой, портить имущество, оказывать психологическое давление и словесно унижать должника. Они не вправе вводить своих «клиентов» в заблуждение о сумме долга и сроке его погашения, а также врать о том, что они «из органов» или завели на человека уголовное дело.

Коллекторы не могут беспокоить должников по ночам, терроризировать их нескончаемым потоком СМС и звонков. В законе чётко прописано, сколько раз в день, неделю и месяц сотрудники компаний по возврату долгов вправе напоминать о себе людям. Например, личные контакты возможны раз в неделю, телефонные звонки — раз в сутки и два раза в неделю, отправка СМС — не больше двух в день и четырёх в неделю.

Закон также запрещает коллекторам сообщать третьим лицам персональные данные должника и информацию о размере его долга. Это возможно только при наличии письменного согласия должника, но даже в этом случае такие данные нельзя публиковать в Интернете, в жилых домах и по месту его работы.

Ровно год назад, 26 июля 2019 года, президент Владимир Путин подписал закон, запретивший передавать коллекторам долги граждан за предоставление жилищно-коммунальных услуг. Напомним, эту норму также инициировала вице-спикер Ирина Яровая. Сегодня деньги за неоплаченные квитанции имеют право возвращать только профессиональные участники рынка: ТСЖ, ЖСК, управляющие компании и ресурсоснабжающие организации.

С 20 июля 2020 года у россиян, получающих пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца есть возможность оформить рассрочку по долгам за кредиты суммой до миллиона рублей. На период действия такой рассрочки коллекторам запрещено их беспокоить.

Этим летом Правительство занялось подготовкой законопроекта, который вводит штрафы для кредитных организаций, которые угрожают своим должникам. «В случае угроз сама кредитная организация будет оштрафована на суммы от 50 до 500 тысяч рублей, а дела по таким случаям сможет рассматривать Федеральная служба судебных приставов», — уточнил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина 16 июля.

Министерство юстиции в июне опубликовало проект закона, который обяжет коллекторов записывать и хранить в течение 60 суток все разговоры и переписку с должниками. Сейчас документ проходит общественное обсуждение.

Тем временем в Госдуме разрабатывают законопроект, который запретит коллекторам забирать у должников домашних животных в счёт уплаты долга. Как сообщал на прошлой неделе автор инициативы, глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, документ уже одобрила правительственная комиссия, но при условии его доработки с учётом замечаний. По его словам, законопроект планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию.

Источник: pnp.ru