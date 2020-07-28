Перрон. Рыбачка. Полицейский: торговка избила копченой рыбой и ногами стража порядка. Изучила, можно сказать

В суде установлено, что Костюкова 15 апреля 2019 года, находясь на перроне железнодорожного вокзала ст. Барабинск, осуществляла незаконную торговлю копченой рыбой.

Вступил в силу приговор суда по делу о применении насилия к полицейскому

Барабинский районный суд Новосибирской области 26.02.2020 года постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 31-летней Юлии Костюковой.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В суде установлено, что Костюкова 15 апреля 2019 года, находясь на перроне железнодорожного вокзала ст. Барабинск, осуществляла незаконную торговлю копченой рыбой. Там она была замечена старшим инспектором группы охраны общественного порядка ЛО МВД России на ст. Барабинск, проводившем мероприятия по выявлению административных правонарушений в сфере несанкционированной торговли. На законные требования полицейского покинуть перрон железнодорожного вокзала ст. Барабинск Костюкова, желая воспрепятствовать деятельности инспектора по пресечению административных правонарушений, нанесла ему множество ударов руками и ногами по голове и правой ноге, причинив физическую боль.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности, наличия смягчающих обстоятельств, суд первой инстанции приговорил Костюкову к 1 году лишения свободы (условно с испытательным сроком 10 месяцев).

Новосибирский областной суд оставил приговор без изменения, а жалобу – без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

Источник: epp.genproc.gov.ru