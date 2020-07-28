Отдадут пенсионерам конфискованные у коррупционеров деньги

В 2020 году Пенсионный фонд впервые получил средства за конфискованную у чиновников недвижимость.

Минфин назвал техническими поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Министерство финансов прокомментировало разработку законопроекта о перечислении в Пенсионный фонд России (ПФР) незаконно полученных денежных средств граждан. Ведомство назвало изменения «техническими». Ранее о поправках сообщили «Известия».

«В настоящее время средства, конфискованные в рамках «коррупционных» дел, зачисляются в бюджет ПФР. Это — действующие нормы Бюджетного кодекса РФ. В Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, <…> но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения»,— уточнили ТАСС в пресс-службе Минфина.

Законопроект подготовлен Минюстом. «В связи с этим требуются корреспондирующие изменения в Бюджетный кодекс, которые разрабатывает Минфин. По сути — это техническая правка в целях синхронизации норм с Гражданским кодексом РФ»,— добавили в Минфине.

Закон о конфискации денег в пользу ПФР был принят в 2018 году. В 2020 году Пенсионный фонд впервые получил средства за конфискованную у чиновников недвижимость. В июне генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что с января общая сумма конфискованных средств составила 21,4 млрд руб.