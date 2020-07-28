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Отдадут пенсионерам конфискованные у коррупционеров деньги

18:35 28.07.2020 Фото: Википедии
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В 2020 году Пенсионный фонд впервые получил средства за конфискованную у чиновников недвижимость.

Отдадут пенсионерам конфискованные у коррупционеров деньги
Минфин назвал техническими поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Министерство финансов прокомментировало разработку законопроекта о перечислении в Пенсионный фонд России (ПФР) незаконно полученных денежных средств граждан. Ведомство назвало изменения «техническими». Ранее о поправках сообщили «Известия».

«В настоящее время средства, конфискованные в рамках «коррупционных» дел, зачисляются в бюджет ПФР. Это — действующие нормы Бюджетного кодекса РФ. В Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, <…> но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения»,— уточнили ТАСС в пресс-службе Минфина.

Законопроект подготовлен Минюстом. «В связи с этим требуются корреспондирующие изменения в Бюджетный кодекс, которые разрабатывает Минфин. По сути — это техническая правка в целях синхронизации норм с Гражданским кодексом РФ»,— добавили в Минфине.

Закон о конфискации денег в пользу ПФР был принят в 2018 году. В 2020 году Пенсионный фонд впервые получил средства за конфискованную у чиновников недвижимость. В июне генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что с января общая сумма конфискованных средств составила 21,4 млрд руб.

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От редакции

Справедливое распределение конфиската?

Аноним, 28 июля 2020 19:29
Как писал Life, многие сотрудники ПФР часто летают в командировки, причем исключительно бизнес-классом, билеты в который стоят не менее 100-200 тысяч рублей за штуку. Не менее интересны и пункты назначения командировок. Среди них фигурируют Париж, Милан и другие столицы Европы. Только на эти нужды ПФР потратил 27 миллионов рублей.

Если говорить конкретно о руководстве ПФР, то один годовой доход главы фонда Антона Дроздова оценивается в четыре миллиона рублей. Это не говоря об имеющихся у него в собственности двух домах, трех земельных участках и нескольких дорогих иномарках. Не отстает от шефа и его заместитель - замглавы ПФР Николай Козлов. Его доход за год превысил доход начальника в 2,5 раза, а доход его жены - в четыре раза. Также у семейства Козловых имеется дача на Кипре и пара иномарок.
https://tsargrad-tv.turbopages.org/s/tsargrad.tv/news/korrupcija-v-nedrah-pensionnyh-dvorcov-zampredsedatelja-pravlenija-pfr-zapodozrili-v-dache-vzjatki_207814

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