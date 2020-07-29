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Убрали открытые тюки с уголовными и гражданскими делами на старой площадке «Веги» Бердска

11:05 29.07.2020, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск/читателей/Александра Прожорина
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Листы с расторжением брака, уголовных дел и взыскания задолженностей рабочие утилизирующей организации не успели убрать от посторонних глаз ранее по причине починки гидрошланга.

Убрали открытые тюки с уголовными и гражданскими делами на старой площадке «Веги Бердска
Уголовные дела и гражданские дела за 2013-2014 гг увидел один из жителей Бердска

В свободном доступе на старой площадке » Вега» были обнаружены листы с расторжением брака взыскания задолженностей, пояснительные записки. Об этом редакции стало известно 27 июля. Наш журналист оперативно выехал на место случившегося и выяснил по какой причине конфиденциальные данные не скрыты от посторонних глаз.

Старые уголовные и гражданские дела находятся на частной территории ООО » Аква Папирус», которое занимается переработкой и производством туалетной бумаги.

Директор ООО «Аква Папирус»Александр Прожорин сказал, что мешки поступали в закрытом виде. Возможно, их вспороли соседи-конкуренты, являющиеся арендаторами общей частной территории. О нахождении постороннего фотографирующего человека утром директору доложили, убрать мешки вовремя рабочие не успели по причине того, что были заняты починкой порвавшегося в тот день гидрошланга.

— Эти дела не находятся в свободном доступе. Мешки были запечатаны. Если их специально опрокинуть, то они вывалятся. Документы предназначены для уничтожения. У нас работа по производству и переработке туалетной бумаги. В данном случае, у нас есть договоры, по которым мы несем ответственность. Территорию мы арендовали у частного лица, который непосредственно дает соседям возможность воспользоваться ею. Идет здоровая конкуренция вот и всё. Ранее у нас был такой прецедент. Приезжал человек из конкурирующей структуры фотографировал и отправлял это в соответствующие органы нам назло. Мы начали разбираться. Данное сырье содержит в себе конфиденциальные сведения, поэтому я и арендовал закрытую территорию с воротами. Со следующей недели у нас делается белая и серая бумага. Восстановить документы невозможно. В связи с коронавирусом и нестабильностью работы никто не работал, а сейчас начали массово уничтожать. Запретили вывоз заграницу, нам сейчас делают вот такие провокации. Мне доложили, что был человек утром, вспорол и специально сфотографировал это всё. Мы физически не успели пока убрать, так как были заняты починкой гидрошланга. Я эти документы никому не даю и никому не продаю. Моя ошибка только в том, что я надеялся, так сказать, на порядочность соседей. Бизнесом этим я занимаюсь уже 20 лет, — отметил Александр Николаевич 27 июля.

Убрали открытые тюки с уголовными и гражданскими делами на старой площадке «Веги Бердска
На фото видно, как некоторые мешки вспороли ножом

Также руководство пояснило,что после произошедшего уберет всё, что должно быть скрыто к 7-ми часам вечера 27 июля.

Вечером того же дня на whatsapp журналистам поступила фотография,что мешки убраны и инцидент исчерпан.

Напоминаем, что порядок хранения уголовных дел со сроком хранения более 5 лет определен инструкцией по организации архивной работы в системе МВД России, утвержденной приказом МВД России от 15 августа 2011 г. N 935. По многим гражданским делам срок хранения временный и составляет 5 лет.

Уголовных и гражданских дел подлежащих утилизации раньше этого срока мы не обнаружили.

Убрали открытые тюки с уголовными и гражданскими делами на старой площадке «Веги Бердска
Тюки с уголовными и гражданскими делами на старой площадке «Веги» убрали
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