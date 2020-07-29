Сколько заработал Путин в 2019 году? Декларации о его доходах опубликуют своевременно, заявил Песков

В середине апреля Путин своим указом продлил срок представления деклараций о доходах чиновников за отчетный период 2019 года до 1 августа. Эти меры были приняты в связи с пандемией.

В середине апреля Путин своим указом продлил срок представления деклараций о доходах чиновников

Декларации о доходах президента РФ Владимира Путина и сотрудников администрации Кремля будут опубликованы своевременно, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Будут опубликованы своевременно», — сказал Песков.

В середине апреля Путин своим указом продлил срок представления деклараций о доходах чиновников за отчетный период 2019 года до 1 августа. Эти меры были приняты в связи с пандемией.



По законодательству, сведения о доходах публикуются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

Источник: РИА Новости