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Платить алименты на 18-летних и старше школьников хочет Госдума

21:33 29.07.2020 Фото: pixabay.com
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Сегодня Семейный кодекс РФ предусматривает обязанность родителей содержать только несовершеннолетних детей.

Платить алименты на 18 летних и старше школьников хочет Госдума
За совершеннолетними школьниками предлагают сохранить право на алименты

Для учащихся общеобразовательных учреждений, которые достигли возраста 18 лет, хотят сохранить возможность на получение алиментов от родителей. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию.

Сегодня Семейный кодекс РФ предусматривает обязанность родителей содержать только несовершеннолетних детей. То есть тех, кто не достиг 18-летнего возраста, а также нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. Трудоспособные же совершеннолетние лица, обучающиеся в организациях общего образования, не имеют права на алименты, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

При этом, у трудоспособных, достигших 18-летия граждан, возникает обязанность заботиться о своих нетрудоспособных родителях. Однако, на практике совершеннолетие не всегда совпадает с финансовой независимостью человека. Поскольку в образовательных организациях по программе среднего общего образования предусмотрено 11-летнее обучение.

В частности, не редки случаи, когда ребенку исполняется 18 лет в период учёбы в 10 или 11 классах. При этом совмещать получение общего образования с трудовой деятельностью в нашей стране практически невозможно. В то время как бремя содержания лиц старше восемнадцати лет, продолжающих обучение в общеобразовательной организации, как правило, несет на себе родитель, с которым проживает обучающийся совершеннолетний, и не всегда без получения алиментов от второго родителя может обеспечить ребенку достойный уровень жизни до окончания школы.

Поэтому авторы законопроекта предлагают дополнить Семейный кодекс РФ новой статьей. Она должна предусмотреть обязанность родителей содержать своих трудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи, до получения ими общего образования.

Источник: pnp.ru

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