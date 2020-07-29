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Адвокат актера Ефремова Эльман Пашаев в суде Бердска защищает вооруженных похитителей человека

15:59 29.07.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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На скамье подсудимых двое — Рамиз Гасанов и Гусейн Кулиев. Им вменяют не только киднеппинг с применением опасного для жизни насилия, но и грабеж и хищение документов.

Адвокат актера Ефремова Эльман Пашаев в суде Бердска защищает вооруженных похитителей человека
Подсудимых доставили в суд в автозаке и ввели в зал заседания в наручниках

В Бердском городском суде сегодня, 29 июля, продолжилось слушание уголовного дела о грабеже и похищении человека. На скамье подсудимых двое — Рамиз Гасанов и Гусейн Кулиев.

Первому инкриминируют ст.161 ч.1 (грабеж) и ст.126 ч.2 п.п.а,в,г,з УК РФ (похищение человека. Второму — ст.325 ч.2 (похищение или повреждение документов); ст.161 ч.2 п.а (грабеж) и ст.126 ч.2 п.п.а,в,г,з УК РФ (похищение человека).

Процесс проходит под председательством судьи Екатерины Беловой. Она в марте вынесла решение об аресте обвиняемых. И в начал апреля началось рассмотрение уголовного дела по существу. Заседания откладывались по разным причинам.

А в среду, 29 июля, в процесс ввели нового адвоката — Эльмана Пашаева, того самого, что защищает актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы.

Защитник согласился прокомментировать «Курьер. Среда. Бердск» уголовное дело по окончании заседания.

Подробности — в ближайшее время.

УК РФ Статья 126. Похищение человека
1. Похищение человека —
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;
г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
д) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
ж) в отношении двух или более лиц;
з) из корыстных побуждений, —
наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

УК РФ Статья 161. Грабеж

1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, —
наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

2. Грабеж, совершенный:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) утратил силу. — Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;
(см. текст в предыдущей редакции)
в) с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище;
г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;

д) в крупном размере, —
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

УК РФ Статья 325. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия

1. Похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов, штампов или печатей, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности, —
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

2. Похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа —
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

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