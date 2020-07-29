Что категорически нельзя делать 30 июля в день Марины с Лазарем. День молний без грома и дождя, которые предвещали пожары и иссушали зрение

30 июля – день памяти великомученицы Марины. Она стало жертвой гонений на христиан. Девушку заставляли отречься от веры и принести жертву, она отказалась. За это ее обезглавили. Также в этот день почитают память Лазаря. Он принял монашеский постриг, десять лет жил в стенах монастыря.

В эти дни крестьяне начинали задумываться о приближающихся холодах

Жила ли святая Маргарита на самом деле, до сих пор неизвестно. По преданию, она родилась в Антиохи и была дочерью языческого жреца Эдессия. Когда девушка приняла христианство, отец выгнал ее из дома. Маргарита стала пастушкой. Однажды ее увидел римский префект Олимврий и, очарованный ее красотой, предложил ей брак — но лишь при условии, что она отречется от Христа. Девушка отказалась, и разгневанный префект приказал ее пытать, а позже — и вовсе казнить.

В католической церкви Маргарита входит в число 14 святых помощников (так называли 14 древних святых, которые при разных обстоятельствах помогали людям); говорили, что она являлась Жанне д`Арк. Православная церковь почитает Маргариту Антиохийскую под именем святой Марины. Особой любовью она пользуется в Греции, где в ее честь воздвигнуто большое количество храмов.

Другой святой, которого поминают наравне со святой Мариной, — преподобный Лазарь Галисийский. Он родился в городе Магнезии, во взрослом возрасте принял постриг в монастыре Святого Саввы. Позже Лазарь поселился на горе Галисия неподалеку от Эфеса. Вокруг подвижника вскоре возникла монашеская община и образовался монастырь.

Что нельзя делать

На Руси день Марины с Лазарем считался временем зарниц, молний без грома и дождя, которые предвещали пожары и иссушали зрение. Смотреть на них категорически запрещалось. Кроме того, мудрые люди предупреждали: «Сухая молния калит хлеб в цвету, наводит ржу на траву». Голубые вспышки зарниц — «зори с лазорями» — на самом деле отблески далеких гроз, но в народе об их появлении сложили легенду: некогда жила-была морская царевна Марина, но однажды сбежала из покоев своего отца, Морского царя, на землю. С тех пор каждый год в день рождения Марины ее отец вспоминает о непокорной дочери и гневается, пронзая небо огненными стрелами.

В этот день нельзя свататься и гулять свадьбы. Если не хочешь проблем, регулярных ссор, воздержись от принятия важных решений. Не нужно тратить много денег, экономьте и тогда будет вам счастье и богатство! Не отказывайте людям в помощи, особенно родным и близким.

Предостережение для грибников! В этот день лучше не ходить в лес, это опасно. Не рубите дрова, не собирайте грибы и не смейтесь громко, когда проходите мимо леса.

В эти дни крестьяне начинали задумываться о приближающихся холодах. На Марину с Лазарем наблюдали за погодой: считалось, что осень будет такой, как в этот и последующие три дня.

Именины в этот день: Вероника, Лазарь, Леонид, Маргарита, Марина