29.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Что категорически нельзя делать 30 июля в день Марины с Лазарем. День молний без грома и дождя, которые предвещали пожары и иссушали зрение

18:49 29.07.2020 Фото: Wikimedia Commons
0

30 июля – день памяти великомученицы Марины. Она стало жертвой гонений на христиан. Девушку заставляли отречься от веры и принести жертву, она отказалась. За это ее обезглавили. Также в этот день почитают память Лазаря. Он принял монашеский постриг, десять лет жил в стенах монастыря.

Что категорически нельзя делать 30 июля в день Марины с Лазарем. День молний без грома и дождя, которые предвещали пожары и иссушали зрение
В эти дни крестьяне начинали задумываться о приближающихся холодах

Жила ли святая Маргарита на самом деле, до сих пор неизвестно. По преданию, она родилась в Антиохи и была дочерью языческого жреца Эдессия. Когда девушка приняла христианство, отец выгнал ее из дома. Маргарита стала пастушкой. Однажды ее увидел римский префект Олимврий и, очарованный ее красотой, предложил ей брак — но лишь при условии, что она отречется от Христа. Девушка отказалась, и разгневанный префект приказал ее пытать, а позже — и вовсе казнить.

В католической церкви Маргарита входит в число 14 святых помощников (так называли 14 древних святых, которые при разных обстоятельствах помогали людям); говорили, что она являлась Жанне д`Арк. Православная церковь почитает Маргариту Антиохийскую под именем святой Марины. Особой любовью она пользуется в Греции, где в ее честь воздвигнуто большое количество храмов.

Другой святой, которого поминают наравне со святой Мариной, — преподобный Лазарь Галисийский. Он родился в городе Магнезии, во взрослом возрасте принял постриг в монастыре Святого Саввы. Позже Лазарь поселился на горе Галисия неподалеку от Эфеса. Вокруг подвижника вскоре возникла монашеская община и образовался монастырь.

Что нельзя делать

На Руси день Марины с Лазарем считался временем зарниц, молний без грома и дождя, которые предвещали пожары и иссушали зрение. Смотреть на них категорически запрещалось. Кроме того, мудрые люди предупреждали: «Сухая молния калит хлеб в цвету, наводит ржу на траву». Голубые вспышки зарниц — «зори с лазорями» — на самом деле отблески далеких гроз, но в народе об их появлении сложили легенду: некогда жила-была морская царевна Марина, но однажды сбежала из покоев своего отца, Морского царя, на землю. С тех пор каждый год в день рождения Марины ее отец вспоминает о непокорной дочери и гневается, пронзая небо огненными стрелами.

В этот день нельзя свататься и гулять свадьбы. Если не хочешь проблем, регулярных ссор, воздержись от принятия важных решений. Не нужно тратить много денег, экономьте и тогда будет вам счастье и богатство! Не отказывайте людям в помощи, особенно родным и близким.

Предостережение для грибников! В этот день лучше не ходить в лес, это опасно. Не рубите дрова, не собирайте грибы и не смейтесь громко, когда проходите мимо леса.

В эти дни крестьяне начинали задумываться о приближающихся холодах. На Марину с Лазарем наблюдали за погодой: считалось, что осень будет такой, как в этот и последующие три дня.

Именины в этот день: Вероника, Лазарь, Леонид, Маргарита, Марина

Источник: calend

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы прислушиваетесь к запретам?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

СМИ: Задержали 33 российских наемника из ЧВК Вагнера в Белоруссии
20:43 29-07-2020
СМИ: Задержали 33 российских наемника из ЧВК Вагнера в Белоруссии
Путин призвал ставить прививки от COVID-19: "Но уверенность в вакцине должна быть абсолютной"
20:34 29-07-2020
Путин призвал ставить прививки от COVID-19:
Коронавирус умирает в воде? Не размножается - точно
20:25 29-07-2020
Коронавирус умирает в воде? Не размножается - точно
Выходит замуж с отрубленными руками мужем-ревнивцем Маргарита Грачева из Подмосковья
20:10 29-07-2020
Выходит замуж с отрубленными руками мужем-ревнивцем Маргарита Грачева из Подмосковья
БердскИзвинился за вопросы без ответов о «могильных оградках» вдоль дорог и. о. мэра Захаров перед жителями Бердска
20:01 29-07-2020
Извинился за вопросы без ответов о «могильных оградках» вдоль дорог и. о. мэра Захаров перед жителями Бердска
Путин: ситуация с коронавирусом остается сложной 1
19:36 29-07-2020
Путин: ситуация с коронавирусом остается сложной
Как хорошо выбрать интернет-тариф: что учесть и какая вам нужна скорость
19:30 29-07-2020
Как хорошо выбрать интернет-тариф: что учесть и какая вам нужна скорость
Жестоко избила 6-классницу толпа сверстников и-за соцсетей
19:29 29-07-2020
Жестоко избила 6-классницу толпа сверстников и-за соцсетей
Выздоравливает от ковид Россия
19:19 29-07-2020
Выздоравливает от ковид Россия
Починили светофор после обращения жителя Бердска
19:16 29-07-2020
Починили светофор после обращения жителя Бердска