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Починили светофор после обращения жителя Бердска

19:16 29.07.2020
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Хочется пожелать и в дальнейшем оперативно реагировать на сигналы граждан, а так же здоровья и всяческого благополучия.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Евгений Леопольдович Балыбин:
Примерно месяц назад я писал о скрывающемся сигнале светофора на пересечении улиц Островского и Свердлова. Сообщал, что сообщил о данном факте в администрацию города. Сообщаю, что оперативно были приняты меры, и недостаток безопасности был устранён. Данный вывод следует из ответа и.о. главы г.Бердска В.Н.Захарова. Хочется пожелать и в дальнейшем оперативно реагировать на сигналы граждан, а так же здоровья и всяческого благополучия.

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